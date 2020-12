Trump voegt Chinese dronemaker DJI, en zestig andere fabrikanten, toe aan ‘zwarte lijst’

Een DJI-drone vliegt in Brooklyn, New York. Beeld Getty Images

Ook de grootste Chinese fabrikant van microchips SMIC is in de ban gedaan, wegens vermeende banden met de Chinese staat en het leger.

Onder president Trump zijn de afgelopen jaren steeds meer Chinese bedrijven op een zogenaamde ‘entiteitenlijst’ gezet om te voorkomen dat ze via Amerikaanse exporteurs gevoelige technologie in handen krijgen. Daarmee zouden ze de Chinese staat en het leger helpen bij bijvoorbeeld surveillance van Chinese dissidenten, het vervolgen van etnische minderheden en de Chinese expansie in betwiste delen van de Zuid-Chinese Zee.

Dit is de grootste uitbreiding van het handelsverbod tot dusver, met nog geen maand te gaan voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president. Al heeft Joe Biden nauwelijks iets losgelaten over zijn China-strategie, er wordt niet verwacht dat hij onmiddellijk een einde zal maken aan de zwarte lijsten en sancties tegen China die onder Trump gemeengoed zijn geworden. Zo ondertekende Trump vrijdag een nieuwe wet die in de Verenigde Staten beursgenoteerde buitenlandse bedrijven verplicht gedurende drie jaar hun boeken te openen voor inspecties door Amerikaanse accountants. De wet geldt voor alle buitenlandse bedrijven, maar is met name gericht op Chinese ondernemingen zoals internetgigant Alibaba, verkoopplatform Pinduoduo en oliebedrijf PetroChina. Als die weigeren te voldoen aan de Amerikaanse standaarden voor inspectie van bijvoorbeeld de eigendomsverhoudingen van hun bedrijf, riskeren ze van de Amerikaanse beurzen te worden verwijderd.

Washington beschuldigt DJI ervan met drones het Chinese surveillance-apparaat van dienst te zijn, met name in de provincie Xinjiang, waar DJI volgens de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal in 2017 de autoriteiten drones leverde om islamitische minderheden in de gaten te houden. In Xinjiang zijn volgens mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties tot een miljoen Oeigoeren en andere moslims onder de noemer terrorismebestrijding in zogenaamde heropvoedingscentra opgesloten.

Washington vreest bovendien dat de drone van de Chinese marktleider in de VS gebruikt wordt om gevoelige informatie te verzamelen en door te spelen aan de Chinese regering. Vorig jaar oktober zette het ministerie van binnenlandse zaken al 800 drones aan de grond omdat ze deels of geheel in China zijn geproduceerd

Ook SMIC, dat met een handvol dochterondernemingen op de zwarte lijst staat, is als grootste Chinese chipmaker al eerder aangepakt. Amerikaanse leveranciers aan SMIC moesten al speciale exportvergunningen hebben om zaken met het bedrijf te doen. Vorige maand zette het Amerikaanse ministerie van defensie SMIC op een lijst van Chinese bedrijven waarvan Amerikaanse investeerders geen aandelen mogen kopen, omdat ze daarmee de zogeheten ‘militair-civiele fusie’ in China zouden ondersteunen. De afgelopen vijf jaar is de commerciële economie met de militaire industrie in China versmolten geraakt. SMIC als DJI ontkennen echter banden te hebben met de Chinese staat of het leger.