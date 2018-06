Trump vindt ‘veel voorbereiding’ voor top met Kim helemaal niet nodig

Het is een nachtmerriescenario: president Trump die totaal onvoorbereid de top met Kim Jong-un ingaat en overklast wordt door de Noord-Koreaanse leider. Trump versterkte donderdag die vrees van Congresleden en Noord-Korea-deskundigen door te verklaren dat hij zich ‘niet veel hoeft voor te bereiden’ voor een van de moeilijkste topontmoetingen in jaren.

President Trump met minister Pompeo van Buitenlandse Zaken. Foto EPA

‘Ik denk dat ik erg goed voorbereid ben’, aldus de president die Kim een bezoek aan de VS in het vooruitzicht stelde als het overleg dinsdag in Singapore een succes wordt. ‘Ik denk niet dat ik mij heel veel moet voorbereiden. Het gaat om je houding. Dit is geen kwestie van voorbereiding. Het gaat erom of men wil dat iets zal gebeuren.’

De opmerking van Trump komt nu steeds meer bekend wordt hoe de president zich voorbereidt om het gevecht met Kim aan te gaan. En dat is volgens sommigen niet veel. De president heeft nog nooit zo’n topoverleg gevoerd. Hij is ook niet bepaald een dossiertijger die zich uitvoerig inleest om goed beslagen ten ijs te komen.

Dit terwijl Washington weet, vanwege de eerdere ervaringen met Noord-Koreaanse delegaties, dat Pyongyang keihard kan onderhandelen, gewend is om niet het achterste van de tong te laten zien, de boel traineert en vaak gaat voor een maximaal resultaat. ‘Zij onderhandelen niet zoals wij doen’, waarschuwde de voormalige Amerikaanse VN-ambassadeur Bill Richardson, onderhandelaar met Pyongyang tijdens de regering-Clinton, bij ABC News.

Maar aan adviezen, zeker van de Democraten, heeft Trump ook geen enkele behoefte. 'Wij hebben zijn advies niet nodig', twitterde de president vrijdag nadat de minderheidsleider in de Senaat, Chuck Schumer, samen met andere Democraten Trump in een brief had uiteengezet wat de top moet opleveren.

Twee ‘dubbelgangers’ van Kim Jong-un en Donald Trump zijn al aanwezig in Singapore. Howard X, een bekende imitator van Kim, zei dat hij op de luchthaven twee uur werd vastgehouden omdat Singapore niet blij zou zijn met zijn komst. Foto AFP

‘Schokkend’

Richardson betwijfelt al enige tijd of Noord-Korea écht bereid is afstand te doen van zijn kernwapenarsenaal, iets wat Trump dinsdag persoonlijk wil horen van Kim. Omdat de Noord-Koreaanse leider beschikt over zo’n veertig tot zestig kernwapens, is zijn onderhandelingspositie volgens Richardson ijzersterk. ‘Zij geloven niet in ‘jij doet dit en dan doen wij vervolgens dat’.’

Hoewel de top al over vijf dagen is, heeft Trump nog niet één overkoepelend overleg gehad met zijn Nationale Veiligheidsraad en belangrijkste ministers over Noord-Korea. Zo’n vergadering, met onder anderen de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken, is al decennialang gebruikelijk. De president krijgt dan de laatste informatie voorgeschoteld, evenals opties over wat hij kan doen.

Obama-functionarissen noemden het ontbreken van zo’n overleg, waarover Politico berichtte, ‘schokkend’. De kans dat Trump improviserend de top met Kim ingaat en vertrouwt op zijn ‘aanleg’ om deals te sluiten, lijkt hierdoor levensgroot aanwezig. Het Witte Huis probeerde donderdag het beeld van een onvoorbereide president recht te zetten door erop te wijzen dat Trump in de middag een vergadering had met minister van Buitenlandse Zaken Pompeo en Nationale Veiligheidsadviseur Bolton over ‘de strategie’ rond de top.

Obama, Schumer and Pelosi did NOTHING about North Korea, and now weak on Crime, High Tax Schumer is telling me what to do at the Summit the Dems could never set up. Schumer failed with North Korea and Iran, we don’t need his advice! Donald J. Trump

Weglopen in Singapore

Maar Defensie-minister Mattis, belangrijk in het Korea-dossier, schitterde door afwezigheid. Pompeo, die twee keer met Kim sprak in de afgelopen maanden, benadrukte echter dat hij ervan overtuigd was dat Trump goed voorbereid zal zijn als hij plaats neemt aan de onderhandelingstafel in het luxe Cappella-hotel. Hij wees er ook op dat hij het afgelopen jaar, toen hij CIA-directeur was, uitvoerig met Trump sprak over het Noord-Korea-dossier.

Een grondige voorbereiding of niet, de grote vraag is wat er zal gebeuren als Trump dinsdag oog in oog staat met Kim en de Noord-Koreaanse leider, ook na lang aandringen, niet glashard toezegt dat hij afstand doet van zijn nucleaire arsenaal. Richardson vindt dat Pompeo, die het naar verluidt goed kan vinden met Kim, het voortouw moet nemen bij de onderhandelingen.

De minister kent immers de materie goed en is minder geneigd, in tegenstelling tot Trump, om weg te lopen. Of om zich te laten inpakken door de Noord-Koreanen om akkoord te gaan met een slechte deal. Met gevlei, zo weet Pyongyang inmiddels heel goed, kan iedere gesprekspartner veel bereiken bij Trump. De president sloot donderdag niet uit dat hij in Singapore wegloopt als Kim niet serieus genoeg is. ‘Ik ben volledig bereid om op te stappen’, waarschuwde Trump.