Trump verzet zich tegen opheffen blokkade op Twitter

President Trump gaat in beroep tegen het verbod om zijn politieke tegenstanders op Twitter te blokkeren. Een federale rechter oordeelde twee weken geleden dat de president hiermee handelt in strijd met het eerste amendement van de grondwet – het recht op vrije meningsuiting.

President Trump gaat in hoger beroep. Foto EPA

Federaalrechter Naomi Reice Buchwald oordeelde toen dat ‘burgers recht hebben om in debat te gaan met politici die hun accounts gebruiken als openbaar forum om zaken mee te doen’. Trump heeft 52 miljoen volgers op zijn Twitter-account @realDonaldTrump dat hij dagelijks inzet om zijn politieke koers uit te zetten of op impulsieve wijze persoonlijke meningen en grieven te uiten.

Maandag hief het Witte Huis de blokkade op van de groep burgers die eerder door Trump waren geblokkeerd om vervolgens direct aan te kondigen dat Trump in beroep gaat tegen de uitspraak van de federale rechter. Hun advocaat Jameel Jaffer reageerde teleurgesteld. ‘We zijn blij dat het Witte Huis de blokkade van onze cliënten heeft opgeheven, maar teleurgesteld dat de regering van plan is om het zorgvuldig en breed gedragen besluit van de rechter aan te vechten.’

De rechtszaak was aangespannen door een groep individuele burgers die door Trump zijn geblokkeerd, en het Knight First Amendment Institute van de Columbia-universiteit. Cijfers zijn niet voor handen, maar Trump heeft veel mensen op Twitter geblokkeerd nadat ze kritiek op hem hadden, of hem belachelijk maakten. De website wired.com houdt een (onvolkomen) lijst bij van mensen en organisaties die de twitteraccount van de president niet meer kunnen volgen. Onder hen is bijvoorbeeld VoteVets.org, een groepering die meer dan 500 duizend Amerikaanse veteranen en hun familieleden vertegenwoordigd. Een bekende naam op het lijstje is de schrijver Stephen King.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. Stephen King

Fervent twitteraar

Trump is een fervent twitteraar die vrijwel elke ochtend, kort nadat hij naar het nieuws heeft gekeken, naar de app grijpt. Hij ventileert onomwonden zijn mening op dit forum, heeft hier het ontslag van minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) aangekondigd en dreigementen tegen andere nucleaire mogendheden geuit – zo liet hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un via Twitter weten dat ‘zijn kernwapenknop groter was’. Ook hekelt de president politieke vijanden op het medium, complimenteert hij zichzelf, of verwenst hij openlijk grote bedrijven als Amazon. Naar verluidt houden zijn medewerkers soms hun hart vast omdat Trump op Twitter diametraal tegen genomen besluiten in kan gaan, waarna er weer een verklaring van het Witte Huis volgt dat de zaken ietsje genuanceerder liggen.

Trump is overigens niet de enige politicus die mensen op Twitter blokkeert. Ook de Nederlandse Geert Wilders is hierom berucht. ‘De lat voor Wilders om te blocken ligt laag’, zei sociale media-expert Niels Spierings van de Radboud Universiteit vorig jaar tegen RTL. ‘Een kritisch tweetje kan genoeg zijn.’