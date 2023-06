Trump vervolgd voor achterhouden geheime documenten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wordt opnieuw vervolgd, dit keer vanwege het niet overhandigen van vertrouwelijke documenten na zijn presidentschap. Beeld AFP

Opnieuw schrijft Donald Trump geschiedenis. Hij was al de eerste oud-president met een lokale vervolging op zijn naam, in New York, vanwege het betalen van zwijggeld uit zijn campagnekas. Nu heeft Trump een nieuwe primeur: hij is de eerste oud-president tegen wie een federale strafzaak wordt gevoerd.

Deze tweede vervolging komt voort uit onderzoek naar vertrouwelijke documenten, die Trump na zijn presidentschap mee naar huis zou hebben genomen. Een dagvaarding om die te overhandigen zou door de oud-president zijn genegeerd. De precieze verdenking tegen Trump is nog niet naar buiten gebracht. Volgens anonieme bronnen van onder meer The New York Times gaat het mogelijk om zeven strafbare feiten.

‘Erg oneerlijk’

Trump reageerde donderdagavond met een filmpje op zijn eigen sociale-mediaplatform, Truth Social. Daarin zegt de oud-president, en huidige kandidaat, dat hij ‘niets misdaan’ heeft. Hij spreekt van ‘gerechtelijke oorlogsvoering’. ‘Erg oneerlijk, maar zo gaat dat.’

De precieze verdenking tegen de oud–president is nog niet naar buiten gebracht. Speciaal aanklager Jack Smith zou de zaak aanhangig hebben gemaakt in de stad Miami, nabij Trumps woning Mar-a-Lago. Volgens ingewijden zal Trump zich daar dinsdag formeel laten aanhouden.

Vorig jaar augustus vielen FBI-agenten onverwacht binnen bij Trump. Zij troffen dozen vol vertrouwelijke documenten aan, hoewel Trump bij monde van zijn advocaat had verklaard dat hij daar niets meer van in zijn bezit had. De in beslag genomen documenten bevatten onder meer brieven die Trump als president ontving van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Smith werd als onafhankelijke aanklager verantwoordelijk gemaakt om te onderzoeken of Trump daarmee strafbare feiten had gepleegd. Zijn antwoord is nu een ‘ja’ gebleken.

