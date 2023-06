Trump vervolgd voor 37 strafbare feiten, aanklachten vol saillante details

Trump bij zijn kandidaatstelling voor het presidentschap, in Mar-a-Lago. Beeld AP

Zo bewaarde Trump vertrouwelijke overheidsdocumenten thuis in de badkamer en de douche, sprak hij tijdens het golfen met vrienden over een geheim aanvalsplan van het Pentagon, en gaf hij zijn assistent Walt Nauta opdracht dozen te verplaatsen om ze voor zijn advocaat en de FBI te verbergen.

Donderdag werd al bekend dat Trump is aangeklaagd voor het meenemen van vertrouwelijke documenten, vrijdag hebben federale aanklagers de rechtbankstukken openbaar gemaakt. In deze 49 pagina’s staat dat Trump zal worden vervolgd voor ongeoorloofd bezit van geheim materiaal, belemmering van de rechtsgang en het afleggen van valse verklaringen.

Een foto uit de rechtbankstukken die vrijdag zijn vrijgegeven, waarop te zien is hoe oud-president Trump geheime stukken opsloeg in een badkamer. Beeld AP

Gedetailleerde lijst

Er is ook een gedetailleerde lijst van het soort documenten dat Trump thuis had opgeborgen. Dat waren bijvoorbeeld stukken met details over Amerikaanse kernwapenprogramma’s, over potentiële zwakke plekken van de VS en zijn bondgenoten en plannen voor militaire vergeldingsaanvallen. Materiaal kortom, dat ‘de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar zou kunnen brengen’.

Trump bewaarde deze documenten tijdens zijn presidentschap in kartonnen dozen, en toen hij uit het Witte Huis vertrok, liet hij deze verhuizen naar Mar-a-Lago. Ze werden opgestapeld in onder meer zijn slaapkamer, een badkamer, een feestzaal en een bezemkast.

De oud-president zou het volgens de aanklacht over ‘zijn papieren’ hebben gehad, en er wordt in beschreven hoe Trump aan zijn advocaten vraagt of het niet mogelijk is onderzoekers te vertellen dat ‘we hier niks hebben’. ‘Ik wil niet dat er iemand in mijn dozen kijkt, dat wil ik echt niet’, zou hij volgens de aanklacht tegen een van zijn advocaten hebben gezegd.

Audio-opname

De aanklagers hebben ook bewijs dat Trump in juli 2021 een ‘aanvalsplan’ van het Pentagon tegen Iran heeft laten zien aan bezoekers van zijn golfclub in Bedminster, New Jersey. Er is een audio-opname van deze gebeurtenis, waarbij Trump het materiaal ‘zeer vertrouwelijk’ en ‘geheim’ noemt. Daarnaast heeft hij een lid van zijn staf in het najaar van 2021 geheime documenten laten zien over een militaire operatie. Hierbij vertelde Trump dat hij deze documenten eigenlijk niet in zijn bezit mocht hebben.

Het is zeer ongebruikelijk dat openbare aanklagers de aanklacht al vrijgeven voordat een verdachte voor de eerste keer voor de rechter verschijnt. Het besluit om dat nu wel te doen, is genomen nadat Trump en zijn bondgenoten het onderzoek agressief hebben aangevallen en elementen van de zaak volgens federale wetshandhavers verdraaiden.

De zaak kwam vorig jaar augustus aan het rollen toen FBI-agenten onverwacht binnenvielen op Mar-a-Lago. Hoewel Trump eerder door zijn advocaat had laten verklaren niets meer in zijn bezit te hebben, lagen daar toch dozen vol met documenten. Er werden toen zo’n 13.000 stukken, waaronder ongeveer honderd geheime documenten, in beslag genomen.

‘Erg oneerlijk’

Toen donderdag bekend werd dat Trump zou worden vervolgd, reageerde de president vrijwel direct met een filmpje op zijn eigen sociale mediaplatform Truth Social. Hierin zegt hij dat hij ‘niets misdaan’ heeft en spreekt hij van ‘gerechtelijke oorlogsvoering’. ‘Erg oneerlijk, maar zo gaat dat.’