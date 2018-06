Trump vertrekt met slaande deuren, G7 eindigt voor het eerst zonder slotverklaring

Voor het eerst sinds 1975 is de top van de G7 geëindigd zonder gezamenlijke verklaring. Een moeizaam bereikt compromis werd door de al eerder vertrokken Amerikaanse president Trump getorpedeerd met een tweet vanuit regeringstoestel Air Force One na opmerkingen van de Canadese premier Trudeau die de tekst in Trumps ogen verkeerd had uitgelegd.

In de slotverklaring stonden slechts algemeenheden. ‘Voor de G7-landen is een handelssysteem gebaseerd op regels cruciaal, en ze blijven vechten tegen protectionisme’, luidde de formulering. Maar Trump, die op weg was naar Singapore voor de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, gaf opdracht aan de achtergebleven Amerikaanse vertegenwoordigers om niet akkoord te gaan. De Canadese premier Trudeau had op de afsluitende persconferentie gezegd dat ‘de Canadezen redelijk en beleefd zijn, maar niet met zich laten sollen.’ Trump: ‘Vanwege de valse verklaring op zijn persconferentie en het feit dat Canada enorme heffingen rekent op de producten van onze boeren en arbeiders, heb ik onze afgevaardigden de opdracht gegeven niet akkoord te gaan met het slotcommuniqué. Onze heffingen op staal en aluminium zijn slechts een antwoord op de heffingen van 270 procent die Canada op Amerikaanse zuivel legt.’ Trump voegde daar een nieuw dreigement aan toe. ‘We kijken of we tarieven moeten invoeren op de auto’s uit het buitenland waarmee de Amerikaanse markt wordt overspoeld.’

Slaande deuren

Trudeau zei in de persconferentie niets anders gezegd te hebben dan in de onderlinge gesprekken was gezegd. In de door Trump getorpedeerde slotverklaring stond verder dat ‘handelsverdragen open, transparant en inclusief" moeten zijn en verenigbaar met de voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie.

Trump had eerder het overleg met slaande deuren en veel retoriek verlaten. Hij riep op zijn persconferentie op een einde te maken aan ‘alle handelsbarrières, importheffingen en exportsubsidies in de wereld’. ‘Al vele decennia maken andere landen misbruik van de VS. Die zien ze als een spaarbank die ze maar kunnen blijven beroven.’ Hij feliciteerde de rest van de G7 zelfs met de handelsdeals die ze in het verleden hadden afgesloten. ‘Die zijn krankzinnig omdat ze zo goed zijn voor die landen en zo slecht voor de VS. Maar die tijd is over.’ Vanaf 1 juni rekenen de VS een importheffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium.

Krim

Trump had bij het begin van de top nog een andere tijdbom onder het overleg gelegd met het voorstel Rusland weer toe te laten tot de G7. Dit land is sinds 2014 geschorst vanwege de annexatie van de Krim. Bondskanselier Merkel zei dat niemand van de andere leden daar voor was. Maar de nieuwe Italiaanse premier Conte liet een ander geluid horen. Hij vond het wel een interessant idee.

Trump zei op zijn afsluitende persconferentie dat hij bij het standpunt blijft dat Rusland erbij zou moeten zijn. Maar op de vraag of de VS en andere landen zich dan ook de annexatie van de Krim door Rusland moeten neerleggen, gaf hij geen antwoord. ‘Toen dat gebeurde was Obama president.’

Behalve met Macron had Trump ook een apart gesprek met de Canadese premier Trudeau over de handelsgeschillen en het voortbestaan van de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone Nafta die Trump dreigt op te blazen. ‘We moeten kijken hoe de handelszone kan voortbestaan. Onze verhouding is tenminste goed’, zei Trump toen nog op de historische top, die gekscherend ‘G6+1’ werd genoemd.