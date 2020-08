Trump verslaan? Dit is Bidens aanvalsplan

Presidentskandidaat Joe Biden zet zich schrap voor de strijd met Donald Trump. Deze week presenteert hij op de Democratische Conventie van 17 tot 20 augustus zijn aanvalsplan. Dit zijn de zes beloften waarmee Biden de kiezer bij Trump weg wil houden.

1.De ziel van Amerika redden

Joe Biden houdt zijn kiezers voor dat ‘de ziel van Amerika’ op het spel staat bij de verkiezingen. In campagnespotjes spreekt Biden trots over een Amerika dat is gebouwd op het principe dat mensen gelijk zijn en dat je alles kunt bereiken als je er maar hard voor werkt, ongeacht waar je wieg stond. Amerika staat volgens Biden voor gelijke kansen en rechten. Trump zou die gedachte verkwanselen doordat hij vooral witte, heteroseksuele mannen en grote bedrijven voortrekt.

Biden zegt: het is tijd voor een president die voor ons allemaal opkomt. Een leider die zich waardig gedraagt. Biden hoopt dus van Trump te winnen door een beroep te doen op het moreel kompas van Amerikanen en door Trump neer te zetten als iemand die indruist tegen alles waar Amerika voor staat.

In campagnespotjes lukt hem dit nog, maar het is de vraag of Biden ook zo’n vurig betoog voor het voetlicht kan brengen als hij live in debat moet met Trump tijdens het eerste presidentiële debat op 29 september. Bidens grote nadeel is dat hij in het openbaar vaak niet goed uit zijn woorden komt. Trump daarentegen, is rap van tong en sterk in oneliners: ‘Biden is tegen God en tegen de Bijbel’, zei hij vorige week nog. Biden heeft dan niet snel een passend antwoord klaar.

2. Belofte om het land te herbouwen: banen, onderwijs, zorg

De Amerikaanse economie is ingestort vanwege de coronacrisis en bijna 30 miljoen Amerikanen zijn hun werk kwijt. Dat probleem is op 3 november, verkiezingsdag, nog lang niet over. Niet verwonderlijk dus dat een herstelplan voor de economie een van de belangrijkste verkiezingsthema’s is.

Biden richt zich op de middenklasse en vertelt hen dat voortaan werk wordt beloond en niet zozeer rijkdom. Biden wil enkele belastingverlagingen van Trump terugdraaien (waaronder die voor superrijken) en dringt aan op een minimumuurloon van 15 dollar. Ook moeten zorg en onderwijs betaalbaarder worden voor lage inkomens. Biden wil extra banen en economische groei creëren door te investeren in innovatieve industrie, infrastructuur en schone energie.

Volgens Trump is het plan van Biden veel te duur. Vooral het investeren in schone energie zou biljoenen dollars kosten en banen in de traditionele energiesector (zoals olie) om zeep helpen. Trump vindt juist dat de oude economie steun verdient en zegt dat zijn eerdere belastingverlagingen ook de middenklasse hebben geholpen.

Toch maakt Biden kans om het Trump op dit thema heel zwaar te maken. Mede door het forse aantal corona-besmettingen is de economie in de VS er slechter aan toe dan die van andere landen. En dat is Trumps schuld, vindt Biden. Bidens campagneslogan ‘Build Back Better’ belooft een nieuw Amerika waarin alles beter wordt. Trumps slogan ‘Keep America Great’ impliceert dat alles nu al goed is. Dat verhaal is zelfs voor Trump moeilijk vol te houden.

3. Corona bestrijden

Biden pleit voor een nationaal aanvalsplan tegen corona met gratis testen voor alle Amerikanen. Hij wil ook 100 duizend mensen inhuren om bron- en contactonderzoek uit te voeren. Biden wil dat bedrijven en scholen pas hun deuren openen zodra dat verantwoord is en dat mensen die ziek worden krijgen doorbetaald. Het dragen van een masker wordt wat Biden betreft verplicht in de openbare ruimte. Biden zal Trump komende weken hard aanvallen op het feit dat de president geregeld geen masker draagt en dat inmiddels meer dan duizend Amerikanen per dag sterven aan het virus.

Trump zal tegenwerpen dat er alleen maar zo veel besmette gevallen in de VS zijn omdat er zo veel wordt getest door de VS. Tijdens een bijeenkomst in juni in Tulsa, Oklahoma, zei hij: ‘Dus zei ik tegen mijn mensen: vertraag het testen, alsjeblieft.’ Later zei hij dat dit niet serieus bedoeld was. Volgens Trump heeft hij miljoenen levens gered door in het voorjaar de grenzen te sluiten voor China en Europa, waardoor het virus zich volgens hem minder snel heeft verspreid in de VS.

Hoewel Trump daar een punt heeft, is het merendeel van de Amerikanen het eens met Biden dat de coronacrisis niet goed wordt aangepakt door Trump.

4.De zwarte kiezer en vrouwen aan zich binden

Zowel zwarte als vrouwelijke kiezers zijn belangrijk voor Biden. Als hij hen weet te overtuigen, kunnen zij hem aan een overwinning helpen. Want ze voelen zich niet automatisch vertegenwoordigd door een van de twee oude blanke mannen die nu strijden om het presidentschap.

Reden voor Biden om al heel vroeg in zijn campagne te melden dat zijn vicepresident een vrouw zal zijn. Met zijn keus voor de getalenteerde zwarte senator Kamala Harris als ‘running mate’ maakt Biden duidelijk dat hij serieus naar de wensen van zwarte en vrouwelijke Amerikanen wil luisteren. Harris’ pleidooien om ‘systematisch racisme’ aan te pakken, vinden veel weerklank bij deze kiezers, evenals haar vurige ondervraging van rechter Brett Kavanaugh die eind 2018 werd beschuldigd van aanranding.

Maar ook zonder Harris maakt Biden meer kans dan Trump bij zwarte en vrouwelijke kiezers. Biden maakt er in zijn campagne een expliciet punt van dat Afro-Amerikanen ‘geen eerlijke kans op de American Dream hebben zolang diepgewortelde ongelijkheden’ bestaan. Zo wil hij onderwijs en zorg beter toegankelijk maken voor zwarte mensen en pleit hij voor politiehervormingen zodat zij minder snel ten onrechte worden opgepakt. Biden verwijt Trump dat hij geen oog heeft voor de problemen van de zwarte gemeenschap en dat hij alleen maar olie op het vuur heeft gegooid door in diverse steden federale agenten op anti-racisme demonstranten af te sturen.

Ook bij vrouwen maakt Biden meer kans dan Trump, blijkt uit peilingen. Om hen voor zich te winnen benadrukt hij in zijn campagne dat hij tegen geweld tegen vrouwen is. Trump meldt hierover niks op zijn campagnesite: hij is wel tegen abortus. In het verleden is Trump beschuldigd van verkrachting. Die zaak loopt nog. Vlak voor zijn verkiezing zette zijn ‘grab-them- by-the- pussy-uitspraak’ veel kwaad bloed bij vrouwen. De groep vrouwen die Trump steunt, is echter zeker nog aanzienlijk. Biden zal tijdens debatten de antivrouwenuitspraken van Trump herhalen zodat vrouwelijke kiezers herinnerd worden aan wie hij is.

5. Links Amerika tevreden houden

Wat Trump betreft is Biden een linkse radicaal die Amerika wil veranderen in een soort communistisch land. Biden verzet zich tegen dat beeld, maar het is voor hem wel balanceren op een evenwichtskoord om enerzijds de linkerflank binnen zijn partij - die op Bernie Sanders wilde stemmen - tevreden te houden en anderzijds de gematigde Democraten niet af te schrikken.

Biden wil beide kampen binnen de Democratische partij tevreden houden door linkse klimaatvoorstellen te opperen die tegelijkertijd goed zijn voor de economie. Want wie is er nou tegen een goede economie? Wat Biden betreft gaan de VS 1.700 miljard dollar uitgeven om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te elimineren. Biden investeert dit geld onder meer in de schone-energiesector, waardoor duizenden banen ontstaan. Tegelijkertijd wil hij subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen en nieuwe olie- en gasvergunningen juist verbieden. Hij wil ook dat de VS weer toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs, waar Trump uitstapte. Bidens voorstel gaat verder dan Obama's klimaatplan en heeft elementen in zich uit de Green New Deal van zijn partijgenoot Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Op deze manier houdt bij de linkerflank stevig tegen de borst gedrukt, zonder de gematigde Democraten van zich af te schrikken.

Voor Trump is klimaat geen prioriteit, dus dit zal een hevig debatpunt worden tussen de twee. Olie- en gaswinningsbedrijven krijgen van Trump juist alle ruimte om zaken te doen. Hij waarschuwt dat de sector kapotgaat als ‘linkse anarchisten zoals Biden’ het voor het zeggen krijgen. Het is een gevoelig punt bij Amerikanen en kan twijfelaars toch in het kamp van Trump duwen.

6. De VS als wereldleider

Biden zal kiezers voor zich proberen te winnen door Trump neer te zetten als iemand die de VS in het buitenland belachelijk heeft gemaakt. Of dat waar is, is voer voor discussie, maar wat Trump wel toegeeft, is dat zijn buitenlandbeleid vooral gericht is geweest op het eigenbelang van Amerika. Met zijn slogan ‘America First’ ging hij tijdens internationale overleggen als een olifant in een porseleinkast tekeer. Voortaan zouden de VS niet meer het voortouw nemen om bondgenoten te beschermen (over het nut van de Navo twijfelt Trump publiekelijk) of multilaterale handelsakkoorden te sluiten (Trump blies menig akkoord op om vervolgens bilaterale verdragen te sluiten). Zijn aanhangers vinden het prachtig.

Biden wil juist dat Amerika de oude positie als wereldleider weer terug pakt. Onder Bidens leiding zal het departement Buitenlandse Zaken weer worden opgebouwd. Hij kent veel wereldleiders al door zijn tijd als vicepresident en heeft ervaring met diplomatieke overleggen. Vooral in Europa wordt reikhalzend uitgekeken naar iemand die bereid is tot betrouwbaar bondgenootschap. Biden belooft dat te bieden.

Maar voor Amerikaanse kiezers is het buitenlandbeleid van Biden of Trump zeker niet het belangrijkste verkiezingsthema. Net zoals in Nederland zijn de binnenlandse zorgen veel bepalender in het stemhokje. Welke man gaat de Amerikaanse economie, gezondheidszorg en raciale ongelijkheid aanpakken? Wie komt er op voor mijn belangen? Biden denkt Trump te kunnen verslaan met deze zes verkiezingsbeloften. Maar de ijzersterke debater Trump zit intussen niet stil. Hij presenteert volgende week tijdens de Republikeinse Conventie van 24 tot 27 augustus, zijn eigen aanvalsplan op Biden.