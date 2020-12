Trump verliest ook de laatste twee cruciale staten Arizona en Wisconsin

De Amerikaanse president Donald Trump op Thanksgiving Day kort voor een toespraak in het Witte Huis. Beeld EPA

Het waren de laatste twee cruciale staten die de stemuitslag van de presidentiële verkiezingen nog niet formeel hadden vastgesteld. In Arizona kreeg Biden ruim 10 duizend stemmen meer dan Trump. In Wisconsin werd Biden maandagavond uitgeroepen tot winnaar nadat een gedeeltelijke hertelling dit weekeinde al uitwees dat Bidens voorsprong van ruim 20 duizend stemmen alleen maar is gegroeid. Hij kreeg er 132 stemmen bij.

Hoewel Biden op 7 november al officieus door grote medianetwerken is uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen zit hij met de officiële bevestiging van de stemuitslag nog steviger in het zadel. De volgende stap is dat het kiescollege Biden op 14 december formeel aanwijst als winnaar.

De gebeurtenissen betekenen een nieuwe tegenslag voor Trump, die het moeilijk vindt om onder ogen te zien dat hij heeft verloren. Volgens de president is er grootschalige fraude gepleegd. Daarvoor is echter geen bewijs. Tot nu zijn alle rechtszaken die hij heeft aangespannen om de verkiezingsuitslag te wijzigen een voor een mislukt. Trump heeft nu nog vijf dagen de tijd om het besluit van Wisconsin en Arizona aan te vechten. Hij heeft al aangekondigd dat te willen gaan doen.

Eerder bevestigden ook cruciale staten Georgia, Michigan, Pennsylvania en Nevada dat Biden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Het spel lijkt daarmee voorbij voor Trump, maar het is de vraag of hij de realiteit onder ogen wil zien. Hoewel de president vorige week wel voor het eerst heeft gezegd dat hij het Witte Huis zal verlaten als blijkt dat Biden de meerderheid van de kiesmannen behaalt, geeft hij zich nog niet gewonnen. Maandagavond twitterde hij weer uitgebreid over de pogingen van zijn advocaten om fraude aan te tonen.