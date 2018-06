Trump verlengt sancties: Noord-Korea vormt toch nog een ernstige bedreiging

Een poster voor 'Trump-Kim Chi' in Singapore. Foto AFP

Bij terugkeer in de Verenigde Staten zei Trump toen op Twitter dat ‘iedereen zich veel veiliger kan voelen. Er is niet langer een nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea’. Op de top beloofde Kim te streven naar de complete denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

In het decreet waarmee Trump de sancties verlengde staat dat Noord-Korea nog steeds een bedreiging vormt wegens zijn beleid en ‘het bestaan en gevaar van verspreiding van splijtstoffen die voor kernwapens kunnen worden gebruikt’. De sancties tegen Noord-Korea zijn al tien jaar van kracht.

Ontmanteling

Meteen na zijn ontmoeting met Kim zei Trump dat Noord-Korea al was begonnen met het ontmantelen van zijn arsenaal. Hij wees daarbij op het afbreken van een complex waar raketmotoren worden getest en op het opblazen van de belangrijkste plaats voor ondergrondse kernproeven. Maar volgens experts was die al onbruikbaar geworden doordat het ondergrondse gangenstelsel bij de laatste Noord-Koreaanse kernproef waren ingestort.

Ook deze week nog beweerde Trump dat Noord-Korea was begonnen met het ontmantelen van zijn kernarsenaal, maar minister van Defensie James Mattis moest toegeven dat hij niet op de hoogte was van enige vorderingen op dat gebied.

De slotverklaring die Trump en Kim Jong-un na hun topontmoeting uitgaven bevatte geen details over wijze waarop de ontmanteling van Noord-Korea's kernarsenaal moet verlopen, geen tijdschema en ook geen afspraken over het toezicht op het hele proces. Volgens Mattis moeten de onderhandelingen over die details nog beginnen.

Uitstel militaire oefeningen

Desondanks maakte het Pentagon vrijdag bekend dat de VS en Zuid-Korea hebben besloten twee gezamenlijke militaire oefeningen die voor de komende maanden op de rol stonden voorlopig uit te stellen. Het gaat onder meer om manoeuvres waarbij vorig jaar 17 duizend Amerikaanse en 50 duizend Zuid-Koreaanse militairen meededen.

President Trump overviel Zuid-Korea op de top in Singapore met de belofte aan Noord-Korea dat hij een einde zou maken aan de militaire oefeningen met Zuid-Korea, omdat die volgens hem 'provocerend' zijn en ook nog eens te veel kosten. Zuid-Korea bleek niet op de hoogte van die concessie.

Ook al bestaat er veel twijfel over de vraag of Noord-Korea inderdaad al is begonnen met de ontmanteling van zijn kernarsenaal, op één punt is er kennelijk wel beweging: de repatriatie van de stoffelijke overschotten van Amerikaanse soldaten die tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1953) omkwamen. Dat was de enige echt concrete toezegging die Noord-Korea tijdens de top deed. Het Pentagon bevestigde gisteren dat het voorbereidingen treft voor de terugkeer van de overblijfselen van vermiste Amerikaanse militairen. Volgens Zuid-Koreaanse media is het leger bezig ruim tweehonderd doodskisten naar de grens te sturen.