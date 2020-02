Trump verleent gratie aan witteboordencriminelen

Voormalig gouverneur Rod Blagojevich kreeg straftijdverkorting van Trump. Hij zat in de gevangenis omdat hij de vacante Senaatszetel van Barack Obama probeerde te verkopen. Beeld AFP

De beslissing van Trump leidde onder meer tot de vrijlating van Rod Blagojevich, de voormalige gouverneur van Illinois, die probeerde de vacante Senaatszetel van Barack Obama te verkopen. ‘Hij heeft acht jaar in de gevangenis gezeten, een lange tijd. Hij lijkt een erg aardig mens, ik ken hem niet’, zei Trump tegen journalisten. Sommige Republikeinen waren tegen de vrijlating van Blagojevich, omdat hij de corruptie symboliseerde die Trump juist beloofde aan te pakken. De straftijdverkorting betekent dat het strafblad van Blagojevich wordt gehandhaafd.

Trump verleende gratie aan Michael Milken, een bekende beurshandelaar uit de jaren tachtig die veroordeeld was wegens fraude. Milken zat twee jaar in de gevangenis en zette daarna een instituut zonder winstoogmerk op dat onder meer onderzoek naar kanker financierde.

Gratie was er ook voor Bernard Kerik, een voormalige politiecommissaris in New York die een heroïsche rol speelde op 11 september 2001, maar later werd veroordeeld wegens fraude. Kerik was een bondgenoot van Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, tegenwoordig advocaat van Trump. Ook de voormalige eigenaar van de honkbalploeg San Francisco 49ers, Edward DeBartolo, profiteerde van de presidentiële gratieverlening. Hij was veroordeeld omdat hij de gouverneur van Louisiana 400 duizend dollar had betaald voor een goklicentie.

Trump verklaarde dat hij er niet over dacht zijn voormalige medewerkers Roger Stone, Paul Manafort en Michael Flynn gratie te verlenen of straftijdverkorting te geven. Vorige week ontstond ophef omdat het ministerie van Justitie bij de openbaar aanklagers aandrong op verlaging van de strafeis voor Stone.