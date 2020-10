Trump verlaat ziekenhuis voor ‘roekeloze’ rondrit langs aanhangers

President Trump zwaait naar zijn aanhangers als hij het ziekenhuis kort verlaat. Beeld REUTERS

Het was de eerste keer dat Trump weer in het openbaar te zien was, nadat hij vrijdag in het Walter Reed ziekenhuis was opgenomen vanwege een coronabesmetting. Vlak voordat hij in de auto stapte, liet hij op Twitter weten dat hij ‘een verrassingsbezoek’ zou brengen aan ‘de patriotten die op straat zijn’.

Volgens sommige medische experts was het een roekeloze trip, waarmee hij zowel het ziekenhuispersoneel als geheim agenten onnodig in gevaar heeft gebracht. ‘Elke persoon in de auto tijdens de totaal nodeloze presidentiële drive-by moet nu veertien dagen in quarantaine’, schreef James P. Philips, behandelend arts bij het Waler Reed Ziekenhuis, op Twitter. ‘Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen sterven. Voor politiek theater. Door Trump bevolen om hun leven te riskeren voor theater. Dit is waanzin.’

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) 4 oktober 2020

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zijn er echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen en vond het medische team van Trump het ook verantwoord om deze rondrit te maken.

Eerder op de dag vertelden artsen dat het geweldig ging met de president en dat hij maandag waarschijnlijk weer naar huis mag. Tegelijkertijd werd bekend dat hij afgelopen weekeinde de ontstekingsremmer dexamethason had kregen omdat zijn zuurstofgehalte te laag was. Er zijn dan ook nog veel vragen over de geloofwaardigheid van de verstrekte informatie over de conditie van de president van de Verenigde Staten.

Trump zelf zei op Twitter dat hij een stuk wijzer is geworden over de ziekte waaraan in de VS inmiddels meer dan 209.000 mensen zijn overleden. ‘Ik heb veel over covid geleerd’, vertelt hij in een filmpje. ‘Ik heb erover geleerd door echt naar school te gaan. Dit is een echte school. Dit is niet de laten-we-boeken-lezen-school’, aldus Trump over zijn ziekenhuisverblijf.