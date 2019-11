Trump verhuist: New York condoleert Florida

President Trump onlangs tijdens een bezoek aan Florida. Beeld REUTERS

Trump had vrijdag amper bevestigd dat hij zich had ingeschreven in Florida, of het regende al speculaties. Probeerde hij zich met deze slimme zet inderdaad te verzekeren van de 29 kiesmannen die swingstate Florida te bieden heeft in het kiescollege dat de president kiest? Of probeert miljardair Trump gewoon de hoge belastingen in New York te ontlopen?

De Democraten, die New York sinds jaar en dag regeren en bij presidentsverkiezingen altijd winnen in de staat, zijn hem liever kwijt dan rijk. ‘Opgeruimd staat netjes’, twitterde gouverneur Andrew Cuomo. Burgemeester Bill de Blasio van New York ging ook los. ‘Onze welgemeende condoleances aan de goede mensen van Florida.’

De president, al decennialang een symbool van New York, zei in een serie tweets dat hij had geworsteld met het besluit om zijn geliefde stad te verlaten. Hij voelde zich echter als een hond behandeld door de Democraten. ‘Jammer genoeg ben ik, ondanks het feit dat ik elk jaar miljoenen aan belastingen betaal, zeer slecht behandeld door de politieke leiders van zowel de stad als de staat. Weinig anderen zijn zo slecht behandeld. Uiteindelijk is dit het beste voor iedereen. New York zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben.’

Our deepest condolences to the good people of Florida as Trump attempts to outrun his past (and near future). https://t.co/QFqeYO7xTq Mayor Bill de Blasio

Vele vijanden in New York

Cuomo en De Blasio, die Trump al jaren betichten van praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen, zijn slechts twee van Trumps vele New Yorkse vijanden. Ook het OM in New York zit achter de president aan. Openbaar aanklager Cyrus Vance heeft Trump gedagvaard om zijn belastingaanslagen over te dragen. Trump dreigt na zijn presidentschap bovendien aangeklaagd te worden vanwege het betalen van ‘zwijggeld’ aan porno-actrice Stormy Daniels.

Omdat golfresort Mar-a-Lago in Palm Beach nu de officiële residentie is van de president, kan hij gebruik maken van de veel lagere belastingen die in Florida gelden. De hoge belastingtarieven in New York, zoals een inkomstenbelasting van maximaal 9 procent en een forse erfbelasting van zo’n 16 procent, zijn al jaren reden voor mensen om te verhuizen naar Florida.

Toch lijkt het politieke voordeel van de verhuizing het grootst voor Trump, in ieder geval op de korte termijn. De presidentsverkiezingen zijn over precies een jaar en Florida wordt, net als bij de voorgaande verkiezingen, weer een van de staten waarom hard gevochten zal worden. Omdat een Republikein nooit een kans maakt om New York te winnen, had Trump in 2016 niet het voordeel van een thuisstaat waar hij al van verzekerd was. Dat kan nu veranderen met Florida.

Aanhangers juichen Trump toe tijdens een bezoek van de president vorige maand aan The Villages in Centraal-Florida. Beeld AFP

‘Zoon van Florida’

Trump, die al met zijn herverkiezingscampagne is begonnen, verschijnt om de haverklap in de staat om zijn aanhangers toe te spreken. Hij versloeg Hillary Clinton in 2016 in Florida met een verschil van slechts 1,2 procentpunt. Omdat Trump zich nu in de campagne kan opwerpen als ‘een zoon van Florida’, kan hij de staat opnieuw naar zich toe trekken. Uit alle peilingen blijkt dat de president het ‘thuisvoordeel’ nodig zal hebben.

Want alle belangrijke Democratische presidentskandidaten doen het goed in Florida. Zo stond voormalig vicepresident Joe Biden onlangs in een peiling op 48,5 procent tegen 45,3 procent voor Trump. Zelfs de meer progressieve Elizabeth Warren maakt het de president moeilijk met 47,7 procent. Kortom: een nek-aan-nekrace.

‘Ik dacht erover om naar The Villages te verhuizen’, zei de president vorige maand tijdens een bezoek aan deze populaire regio in Centraal-Florida voor gepensioneerden. In 2016 stemde twee op de drie bewoners in The Villages op hem. Trump: ‘Maar ik kan Mar-A-Lago gewoon niet verlaten.’ Hij riep zijn aanhangers toen op de Democraten te pesten door niet ‘Nog vier jaar erbij’ te roepen, doelend op zijn herverkiezing. Zijn suggestie: ‘Nog acht jaar erbij’.