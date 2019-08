Trump verhoogt heffingen op goederen uit China en maant bedrijven uit het land te vertrekken

President Donald Trump. Beeld EPA

Trump twitterde dat hij de 250 miljard dollar aan producten die hij vanaf 1 oktober met een importheffing van 25 procent zou gaan belasten, met 30 procent zal belasten. De overige producten met een waarde van in totaal 300 miljard dollar, die vanaf 1 september met 10 procent importbelasting zouden worden belast, worden straks met 15 procent belast.

Eerder op vrijdagavond heeft Trump Amerikaanse bedrijven gemaand hun productie in China te staken en te verplaatsen naar de VS. In een reeks berichten op Twitter sprak hij over een ‘opdracht’.

Bedrijfsgeheimen

Volgens Trump hebben de VS biljoenen dollars verloren doordat het land bedrijfsgeheimen heeft gestolen. ‘Dat zal en moet stoppen.’ Terwijl andere landen vrezen voor een oplaaiende handelsoorlog tussen China en de VS, sprak Trump over een ‘geweldige kans’ voor zijn land. ‘We hebben China niet nodig.’ Na de uitspraken van Trump daalden de koersen op Wall Street. Uiteindelijk sloot de Dow Jones op 620, 2,3 procent lager dan donderdag.

Trumps’ handelsadviseur Peter Navarro probeerde de schade te beperken met geruststellende woorden. Volgens hem zullen de Amerikaanse consumenten niet lijden onder het conflict met China. ‘Zij (de Chinezen, red.) zullen de pijn voelen, wij niet’, zei hij tegen de nieuwszender CNN. Amerikaanse bedrijven, met name autofabrikanten, zijn evenwel bang dat er in de VS banen verloren zullen gaan door de Chinese maatregelen.