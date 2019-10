Trump verder in het nauw door getuigenis Witte Huis-medewerker in Oekraïnezaak

President Trump met zijn vrouw Melania en adviseur Kellyanne Conway tijdens een Halloween-viering in het Witte Huis, afgelopen maandag. Beeld EPA

Luitenant-kolonel Alexander Vindman, een hoge Oekraïne-expert in het Witte Huis, was zo verontrust dat hij in het Witte Huis tot twee keer toe aan de bel trok. Hij vreesde voor ondermijning van Amerika’s nationale veiligheid als Kiev zou ingaan op Trumps verzoek een corruptie-onderzoek te beginnen naar oud-vicepresident Joe Biden en zijn zoon.

‘Het leek me niet juist dat een onderzoek door een buitenlandse regering werd geëist naar een Amerikaans staatsburger’, aldus Vindman in de verklaring die hij dinsdag aflegde voor de parlementaire commissies die Trump onderzoeken. ‘Ik maakte me zorgen over de consequenties voor de steun van de Amerikaanse regering aan Oekraïne.’

Volgens Vindman zou zo’n onderzoek van Kiev worden gezien door het Congres als ‘partijdig’ wat de brede parlementaire steun voor het regeringsbeleid van Oekraïne in gevaar zou brengen. ‘Dit alles zou Amerika’s nationale veiligheid ondermijnen.’ Zijn verhaal komt op opvallend veel vlakken overeen met dat van de klokkenluider die Trumps Oekraïne-telefoontje onthulde. Vindman ontkent echter dat hij de klokkenluider is.

Forse tegenslag

De getuigenis van de legerofficier is een forse tegenslag voor Trump, omdat Vindman de eerste nog in het Witte Huis werkende functionaris is die voor de commissies verschijnt. Tot nu toe kwamen enkel diplomaten en een voormalige Witte Huis-adviseur opdagen. De president en zijn staf proberen het afzettingsonderzoek tegen te werken door regeringsfunctionarissen te verbieden te verschijnen.

Legerofficier Vindman, een voormalige Irak-veteraan, coördineert onder andere het Oekraïne-beleid in Trumps Nationale Veiligheidsraad. Hij luisterde op 25 juli, vanuit het crisiscentrum van het Witte Huis, samen met andere functionarissen mee naar het telefoontje van een half uur dat Trump voerde met de nieuwe Oekraïense president Zelenski. Vindman zegt dat het gesprek, waarin Trump een beroep deed op Zelenski om de Bidens te onderzoeken, hem ‘verontrustte’. Hij trok hierover aan de bel bij de hoogste raadsman van de Nationale Veiligheidsraad.

Twee weken daarvoor had Vindman ook alarm geslagen. Hij was toen aanwezig bij een gesprek in Washington tussen Trumps toenmalige veiligheidsadviseur John Bolton en een hoge Zelenski-adviseur. De Oekraïner probeerde een ontmoeting tussen beide presidenten te regelen. Ook de Amerikaanse EU-ambassadeur Gordon Sondland was hierbij aanwezig.

Alexander Vindman (midden), directeur Europese Zaken van de Nationale Veiligheidsraad, komt dinsdag aan bij het Congres. Hij werd achter gesloten deuren gehoord door de commissies die onderzoek doen naar mogelijke impeachment van Trump. Beeld AFP

‘Voor wat, hoort wat’

Sondland zou gezegd hebben dat dat zo’n ontmoeting afhankelijk was van een onderzoek door Kiev naar de Bidens, volgens Vindman. Sondland maakte toen deel uit van een groep functionarissen die de Oekraïense regering onder druk probeerde te zetten een onderzoek te starten naar de Democratische presidentskandidaat. Als drukmiddel zou Amerikaanse militaire steun aan Kiev zijn gebruikt. De afzettingscommissies kijken of Trump zich heeft schuldig gemaakt aan ‘voor wat, hoort wat’-praktijken om Biden politiek onderuit te halen.

Volgens legerofficier Vindman herhaalde Sondland later, tijdens een vergadering in het Witte Huis, hoe belangrijk het was dat Oekraïne de Bidens zou gaan onderzoeken. ‘Ik heb tegen ambassadeur Sondland gezegd dat zijn verklaringen ongepast waren’, aldus Vindman, ‘dat het verzoek om Biden en zijn zoon te onderzoeken niets te maken had met de nationale veiligheid en dat de Nationale Veiligheidsraad er niet bij betrokken wilde worden.’

De verklaring van de legerofficier is de tweede belastende getuigenis tegen Trump. Vorige week verklaarde de hoogste Amerikaanse diplomaat in Kiev, William Taylor, dat Trump de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne gebruikte om Kiev onder druk te zetten. Dit zou hij onder anderen van Sondland hebben gehoord. De getuigenis van Taylor wordt beschouwd als de meest belastende tot nu toe tegen Trump. De president viel Taylor daarna aan. ‘Er is geen sprake van een ‘voor wat, hoort wat’’, twitterde Trump.