Trump valt weer Afrikaans Amerikaanse politicus aan en noemt zijn district ‘door ratten geteisterde rotzooi’

Cummings is al sinds 1996 lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij is een criticus van Trump en als voorzitter van een invloedrijk juridisch comité is hij een reeks onderzoeken naar zijn beleid gestart, onder andere naar de behandeling van migranten in detentiecentra bij de Mexicaanse grens.

Na een uitzending zaterdagmorgen van het programma Fox & Friends, waarin Cummings kritiek uitte op de manier waarop kinderen van migranten aan de zuidelijke grens worden behandeld, ging Trump los op Twitter. Hij noemde Cummings ‘een bullebak’ die ‘tegen de geweldige mannen en vrouwen van de grensbewaking schreeuwt’ terwijl het in zijn eigen district ‘VEEL ERGER en gevaarlijker’ is.

....As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place Donald J. Trump

Als Cummings wat meer tijd in Baltimore zou doorbrengen, zo suggereerde Trump, kon hij misschien helpen die gevaarlijke en smerige plek op te ruimen. De president noemde het district ‘het slechtste van de VS’, waar ‘geen mens zou willen leven’.

Trumps tegenstanders, onder wie Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden, zeiden dat dit het zoveelste voorbeeld was van hoe de president racisme gebruikt voor politieke doeleinden. Zij noemde Cummings een ‘voorvechter van burgerrechten en economische rechtvaardigheid, en een zeer gewaardeerde collega’. Volgens presidentskandidaat Jo Biden liet Trump weer zien dat hij ongeschikt is voor het presidentschap en kandidaat Elisabeth Warren zei dat Trump zich opnieuw een racist had getoond.

‘Terug naar je eigen land’

De felle aanval op de Afrikaans Amerikaanse Cummings komt twee weken nadat Trump vier Democratische Congresleden, allemaal vrouwen van kleur, had toegebeten dat zij ‘terug moesten keren’ naar het land waar zij vandaan komen. Slechts één van hen is niet in de VS geboren en ze hebben alle vier de Amerikaanse nationaliteit. De opmerkingen van Trump leidden tot spreekkoren die ‘Send her back’ scandeerden op een campagnebijeenkomst, en na een golf van kritiek nam Trump (overduidelijk met tegenzin) hiervan afstand. ‘Ik ben er niet blij mee’, zei hij afgemeten. Het Huis van Afgevaardigden heeft in een stemming de opmerkingen van Trump over de vier vrouwen als racistisch bestempeld.

Cummings zei onlangs nog tegen ABC News dat de ‘ga terug’-aanval hem deed denken aan het racisme waar hij zelf mee te maken had toen hij als kleine jongen opgroeide in het Baltimore van de jaren zestig. ‘Het waren dezelfde pijnlijke en racistische opmerkingen die hij tijdens zijn jeugd te verduren had.’

De burgemeester van Baltimore, Bernard C. Jack Young twitterde zaterdag dat het ‘compleet onacceptabel was dat de politieke leider van ons land een levendige Amerikaanse stad als Baltimore denigreert, en Afgevaardigde Elijah Cumming, een patriot en een held, zo lelijk aan te vallen.’

‘Alleen bij zwarte mensen’

CNN-presentator Victor Blackwell haalde woedend uit naar Trump. De kern van zijn betoog was dat de president iedereen beledigt, maar alleen als het over zwarte mensen gaat, gebruikt hij het begrip ‘infested’ (geteisterd), een woord dat alleen gebruikt wordt voor ongedierte. Aan het eind van zijn verhaal kwam hij bijna niet meer uit zijn woorden. Blackwell komt zelf uit Baltimore zei hij, vechtend tegen zijn tranen, citeerde hij dat ‘geen mens’ in Baltimore wilde leven. ‘Veel mensen waar ik van houd, wonen daar nog steeds. Zij zijn ook Amerikanen.’

Cummings reageerde zaterdag zelf ook op Twitter. ‘Mijnheer de president, ik ga elke dag naar huis, in mijn district. Elke ochtend word ik wakker, en vertrek ik om te vechten voor mijn buren. Het is mijn constitutionele plicht om toezicht te houden op de uitvoerende macht. Maar het is mijn morele plicht om te vechten voor de bewoners van mijn district.’

Trump zelf twitterde zondag geïrriteerd dat de Democraten alles wat hij zegt altijd weer wegzetten als racisme. ‘Terwijl ze zelf zo weinig hebben gedaan voor de geweldige Afrikaans Amerikaanse mensen van onze natie.’