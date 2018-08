Trump valt Google aan: ‘Jullie laten alleen slecht nieuws over president zien’

De zon was dinsdag nog niet op in Washington, of Trump opende de aanval op Google. Als je een zoekopdracht met de woorden ‘Trump’ en ‘Nieuws’ uitvoert, zo twitterde hij, ‘wordt er GEKNOEID met de resultaten zodat bijna alle verhalen waar je bij uitkomt SLECHT zijn’. Een paar uur later liet het Witte Huis weten dat er wordt gekeken of Google door de overheid gereguleerd kan worden.

Waarschijnlijk had de Amerikaanse president een paar uur eerder naar zijn favoriete zender Fox News gekeken. Hier werd maandagavond een blog aangehaald van de conservatieve website PJ Media. De auteur had thuis een experiment uitgevoerd, en ontdekte dat 96 procent van de resultaten bij de zoekterm ‘Trump’ artikelen van ‘linkse’ sites waren. CNN was de grote winnaar, en verder kwamen er berichten van onder andere CBS, CNBC, Politico en Reuters naar boven.

‘Google & anderen onderdrukken de stem van conservatieven en verbergen informatie en nieuws dat goed is’, twitterde Trump. ‘Ze controleren wat we wel en niet kunnen zien.’ Later op de dag zei de president tegen journalisten dat hij ‘letterlijk duizenden en duizenden klachten’ heeft gekregen, en voegde eraan toe dat Google, Twitter en Facebook maar beter op konden passen.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! Donald J. Trump

Google reageerde fel en zei dat het domweg niet waar is wat Trump beweert. ‘Onze zoekmachine wordt niet gebruikt om een politieke agenda te bepalen, en we manipuleren onze resultaten niet richting een politieke ideologie’, liet het bedrijf weten.

Trump gaat regelmatig tekeer tegen de gevestigde media en in conservatieve kringen wordt al veel langer gemopperd dat de giganten in Silicon Valley worden geleid door een stelletje liberalen. Maar het onderwerp is niet alleen in de Verenigde Staten actueel: over de hele wereld groeit het gevoel dat de invloed van bedrijven als Google en Facebook moet worden ingeperkt. Sommigen vinden bepaalde stemmen te veel worden gesmoord, anderen menen juist dat er niet genoeg wordt gedaan om de verspreiding van haat en dreigementen tegen te gaan.

En dan is er nog het onderwerp ‘nepnieuws’ dat overal speelt, en de vrees dat de democratie hiermee ondermijnd wordt. Topmannen van een aantal van de grootste internetbedrijven moeten volgende week bij de Amerikaanse Senaat verschijnen om vragen van de inlichtingencommissie te beantwoorden over hoe zij denken buitenlandse inmenging tijdens de verkiezingen in november te voorkomen.

Bedonderd

Niet minder actueel is het gevoel van mensen dat ze bedonderd worden, en daar speelt Trump met zijn tweets handig op in: die linkse jongens in Silicon Valley verdienen miljarden over de rug van de brave burger, en proberen hun progressieve ideeën op te dringen aan de Amerikaanse kiezer. En omdat Google de manier waarop het algoritme van haar zoekmachine werkt in nevelen blijft hullen, zal ook nooit het tegendeel bewezen kunnen worden.

Maar zowel Democraten als Republikeinen zijn het erover eens dat de overheid niet degene is die de zoekresultaten van Google moet gaan modereren. ‘Er wordt gif verspreid op het internet, en iemand moet als neutrale scheidsrechter optreden om te kijken wat er wel en niet kan’, zei de Republikeinse senator John Neely Kennedy (Louisiana) tegen de Washington Post. ‘Maar ik wil niet dat de regering dat is.’