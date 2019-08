Trump uitgejouwd bij bezoek aan slachtoffers schietpartij Dayton, ontvangst in El Paso ronduit kil

‘Verbied die wapens!’ en ‘Doe iets!’, riepen de demonstranten in Dayton toen Trump aankwam. Maar er waren ook aanhangers van de president die met vlaggen zwaaiden. Trump zelf vermeed de pers en ging na zijn tussenstop in het ziekenhuis meteen door naar het vliegveld voor een bezoek aan El Paso. Daar richtte een andere schutter datzelfde weekeinde een bloedbad aan, als protest tegen wat hij een ‘invasie van latino’s’ noemde.

In El Paso, waar de 21-jarige Patrick Crusius zaterdag 22 mensen doodschoot, wachtte Trump een nog killere ontvangst dan in Dayton. Duizenden inwoners van de stad hadden in een petitie laten weten dat de president niet welkom was in El Paso, dat op de grens met Mexico ligt. Zij verwijten Trump dat hij met zijn neerbuigende taal over Mexicanen (‘verkrachters en criminelen’) en zijn klachten over een invasie van illegale immigranten het zaad heeft gezaaid voor het geweld.

Op het moment dat het presidentiële toestel op het vliegveld van El Paso landde, hadden zich in het Washington Park, op slechts een paar honderd meter van de grens met Mexico, honderden mensen verzameld voor een protestmanifestatie. De betogers hielden borden omhoog met teksten als ‘Trump is een racist’ en ‘Bescherm onze kinderen, niet de NRA’. Met dat laatste doelden zij op de wapenlobby NRA, die van harte gesteund wordt door president Trump.

Ook bij de aankomst van First Lady Melania Trump staan de demonstranten haar op te wachten. Beeld AFP

‘Deze president heeft bijgedragen aan de haat die ten grondslag ligt aan de tragedie van zaterdag’, zei de Democratische presidentskandidaat Beto O’Rourke, zelf afkomstig uit El Paso, op Twitter. ‘Trump zou niet naar El Paso moeten komen.’

‘Woorden hebben consequenties’, zei Veronica Escobar, een uit El Paso afkomstig Congreslid. Uit protest had zij een uitnodiging voor een ontmoeting met Trump afgeslagen. ‘De president heeft het land gezegd dat wij mensen zijn die gevreesd en gehaat moeten worden.’ Ook voormalig vicepresident Joe Biden, een van de voornaamste kanshebbers op de Democratische nominatie, sloot zich aan bij de kritiek op Trump. ‘Met duidelijke taal en verhuld heeft deze president het vuur van het witte superioriteitsdenken aangewakkerd’, zei Biden in een toespraak.

Vanuit het presidentiële toestel onderweg naar El Paso sloeg Trump meteen terug met een tweet: ‘Zit te kijken naar de toespraak van Slaperige Joe Biden. Zo saai! De LameStream gaan onderuit met hun kijkcijfers en clicks met deze figuur...’

Al voordat hij uit Washington vertrok, had Trump alle kritiek afgewezen. Volgens hem proberen zijn tegenstanders de schietpartijen uit te buiten voor politiek gewin. Op Twitter wees hij erop dat de schutter in Dayton juist een aanhanger van Democratische kopstukken als Bernie Sanders en Elizabeth Warren was. ‘Heeft niets te maken met president Trump’, concludeerde hij. Hij zegt juist iemand te zijn die ‘mensen bijeenbrengt’. ‘Ons land doet het ongelooflijk goed.’

In een andere tweet nam hij O’Rourke onder vuur. Volgens Trump probeert die zichzelf met zijn ‘nep-naam’ Beto voor te doen als een latino. Hij maakte O’Rourke ook belachelijk omdat die het slecht doet in de voorverkiezingen bij de Democraten. ‘Mond houden!’, was het advies waarmee hij zijn tweet afsloot.

Beeld de Volkskrant

Wapenwetten

Burgemeester Nan Whaley van Dayton vertelde na afloop van Trumps bezoek dat zij hem had gezegd dat de mensen in haar stad daden verwachten van Washington op het gebied van wapenwetten. Maar Trump had al voor hij koers zette naar Dayton en El Paso laten weten dat hij niets ziet in een verbod op halfautomatische aanvalsgeweren die bij beide schietpartijen werden gebruikt. Volgens de president bestaat daar geen politieke steun voor. Wel is er volgens hem veel steun voor strengere controles van de antecedenten van kopers van wapens. Die beloofde hij ook na de schietpartij op een school in Florida in 2018, maar de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat, Mitch McConnell, hield die maatregel eigenhandig tegen. Hij weigerde het wetsvoorstel in behandeling te nemen.

Na de schietpartijen lijkt er wel enige beweging te ontstaan in het Congres. De Republikeinen praten nu over zogenaamde ‘rode vlag’-wetten. Die moeten het makkelijker maken psychisch labiele figuren die een gevaar voor anderen worden geacht, tijdelijk hun wapens af te nemen.

Amerikaanse President Donald Trump wijst naar Glendon Oakley Jr., die kinderen in veiligheid heeft gebracht tijdens de schietpartij van zaterdag. Beeld REUTERS

Vanuit zijn vliegtuig klaagde Trump ook over de ‘negatieve’ indruk die de Democratische senator Sherrod Brown en burgemeester Whaley van zijn bezoek hadden gegeven. Volgens hem hadden slachtoffers en het personeel van het ziekenhuis hem met ‘geweldig enthousiasme & zelfs liefde’ ontvangen. Zijn assistent Dan Scavino meldde zelfs dat Trump ‘als een rockster’ was ontvangen.

Trump joeg de inwoners van El Paso, waar latino’s veruit de meerderheid vormen, twee jaar geleden nog tegen zich in het harnas, toen hij de stad afschilderde als een van de gevaarlijkste plaatsen in de Verenigde Staten. Volgens Trump was de criminaliteit in El Paso het bewijs dat de muur die hij langs de grens met Mexico wil optrekken, nodig is. Die opmerking is niet gestoeld op feiten: uit statistieken blijkt dat de misdaadcijfers in de stad onder het landelijk gemiddelde te liggen.

De Republikeinse burgemeester van El Paso, Dee Margo, bekritiseerde Trump eerder voor de wijze waarop hij El Paso had omschreven. Maar hij vond het wel zijn plicht Trump te ontvangen. Wel eiste het gemeentebestuur van El Paso dat Trump tijdens zijn bezoek persoonlijk zijn afkeur zou uitspreken over het ‘terrorisme van blanke racisten’.