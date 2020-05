Trump tweet waarschuwing, ‘verheerlijking van geweld’ zegt Twitter

Beeld EPA

‘When the looting starts, the shooting starts.’ Ofwel: als het plunderen begint, start het schieten. Trump laat er op Twitter geen misverstand over bestaan wat ‘boeven’ kunnen verwachten als ze plunderen. De president reageert daarmee op de demonstraties en plunderingen in Minneapolis die volgden op de gewelddadige dood van de zwarte George Floyd door een witte politieman.

Beeld Twitter

Twitter greep hard in en plaatste het bericht van Trump achter een waarschuwing: ‘Deze tweet schendt de Twitter-regels voor het verheerlijken van geweld. Twitter heeft echter bepaald dat het mogelijk in het algemeen belang is dat deze tweet toegankelijk is.’

Het is de tweede ingreep van Twitter bij de account van de Amerikaanse president in korte tijd. Bij eerdere berichten van de president over stembusfraude werden linkjes geplaatst met meer, feitelijke informatie. Deze (minder zware) sanctie leidde tot een woedende reactie van Trump en dreigementen.

Decreet

Deze werden donderdag gevolgd door een decreet van Trump waarmee hij niet alleen Twitter, maar alle social media een slag wil toebrengen. Inzet is artikel 230 van de communicatiewet uit 1996 waarin geregeld is dat techbedrijven veel vrijheid genieten over wat er op hun platformen gebeurt. Social media genieten zo rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op hun netwerken plaatsen.

Trump kondigde aan dat hij met wetgeving komt waarmee dat artikel verdwijnt, of op zijn minst wordt afgezwakt. De technologiebedrijven hebben volgens hem ‘ongecontroleerde macht gehad om elke vorm van communicatie tussen burgers of een groot publiek te censureren, te beperken, te bewerken, te vormen, te verbergen, te wijzigen’.

Het is overigens de vraag of een dergelijke aanpassing op korte termijn lukt. Omdat het een wetswijziging betreft, zal deze ook langs het congres moeten.