Trump trekt plan in om via volkstelling te achterhalen hoeveel illegalen er wonen in de VS

President Trump maakt in de tuin van het Witte Huis bekend dat hij afziet van zijn plan. Beeld EPA

De acties van de immigratiecontroledienst ICE, zo bevestigen regeringsfunctionarissen, zullen in zo’n tien steden plaatsvinden. Zowel het censusplan als de ICE-invallen maken deel uit van Trumps beleid om meer greep te krijgen op de illegale immigratie naar de VS.

De president wilde een extra vraag toevoegen aan de vragenlijst die tijdens de volkstelling wordt voorgelegd aan alle huishoudens in de VS. Deelnemers zouden moeten aangeven of ze de Amerikaanse nationaliteit hebben of niet. Sinds de jaren vijftig wordt deze vraag niet meer gesteld.

Trumps omstreden plan hing al aan een zijden draadje nadat de hoogste rechter er vorige maand een streep door had gezet. Maar hij zag toen niet af van zijn voornemen en liet doorschemeren dat hij mogelijk per presidentieel besluit alsnog het plan zou doordrukken.

Op donderdag moest de president echter erkennen dat het opnemen van de vraag niet meer haalbaar was. Hij zegt er wel alles aan te zullen doen om alsnog antwoord te krijgen op de vraag hoeveel buitenlanders er in de VS wonen. Overheidsinstanties zullen de opdracht krijgen om al hun cijfers te verzamelen en door te geven aan het ministerie van Economische Zaken, dat belast is met de volkstelling.

.....United States Supreme Court is given additional information from which it can make a final and decisive decision on this very critical matter. Can anyone really believe that as a great Country, we are not able the ask whether or not someone is a Citizen. Only in America! Donald J. Trump

‘Het is noodzakelijk dat wij duidelijk weten hoeveel staatsburgers en buitenlanders deel uitmaken van de Amerikaanse bevolking’, aldus Trump, die al sinds zijn aantreden wordt bekritiseerd vanwege zijn strenge immigratiebeleid. ‘Wij zullen dit tot op de bodem uitzoeken.’

Volgens de regering was de vraag nodig om de Kieswet goed uit te voeren. Maar vooral staten die in handen zijn van de Democraten, vreesden een politieke opzet. Ze waren bang dat veel huishoudens, met name in regio’s waar veel migranten wonen, niet zouden meedoen aan de volkstelling. Dit zou ertoe leiden dat grote groepen Democratische kiezers niet geteld zouden worden.

De volkstelling wordt elke tien jaar gehouden en wordt onder andere gebruikt om te bepalen hoeveel geld de staten krijgen van de federale overheid. De cijfers worden ook gebruikt om vast te stellen hoeveel parlementariërs een staat heeft in het Huis van Afgevaardigden en in het college van Kiesmannen dat de president kiest.

Een arrestant wordt weggevoerd na een inval van de immigratiecontroledienst ICE in New York. Het aantal illegalen in de VS wordt geschat op tussen de 12 en 22 miljoen. Beeld AP

Door te benadrukken dat hij op andere manieren toch antwoord zal proberen te krijgen op de vraag hoeveel staatsburgers de VS heeft, hoopt Trump de pijn voor zijn aanhangers te verzachten. Zij moeten al toezien hoe delen van van zijn strenge immigratiebeleid, zoals de bouw van de muur aan de grens met Mexico, worden gedwarsboomd door de Democraten en rechters.

Democratische leiders betoogden meteen dat Trump een gevoelige nederlaag had geleden. ‘De terugtrekking van de president had veel eerder moeten gebeuren en is een belangrijke overwinning voor de democratie’, aldus senator Chuck Schumer. ‘Wow, gaat hij zich aan de wet houden?’, vroeg de Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren zich af.

Maar sommige gouverneurs zijn bang dat burgers niet zullen meedoen aan de volkstelling, uit vrees dat zij of familieleden het land worden uitgezet. ‘Wij weten dat immigrantenfamilies bang zijn om de deur te openen, omdat het ze in gevaar kan brengen’, betoogde de Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, samen met twee andere collega’s in een opiniestuk in The New York Times.