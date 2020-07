Trump trekt coronacijfers naar zich toe en voedt zo het wantrouwen

Een ambulance wordt schoongemaakt bij een ziekenhuis in de staat Florida. Beeld REUTERS

Daarmee komen de cijfers, en vooral de verspreiding daarvan, vanaf woensdag onder directe (politieke) controle te staan van Trump-getrouwen. Het CDC, een gerenommeerd internationaal instituut dat normaal gesproken de gezondheidsadviezen aan de regering geeft, wordt in feite afgeknepen van een van zijn voedingsbronnen.

‘Het centraliseren van alle data onder de paraplu van een inherent politiek apparaat is gevaarlijk en voedt het wantrouwen’, zei Nicole Lurie, een voormalige pandemie-ambtenaar onder Barack Obama, dinsdag tegen The New York Times, de krant die de maatregel ontdekte in een technisch decreet aan de ziekenhuizen. ‘Het lijkt erop dat dit een agentschap als CDC verhindert zijn kerntaken te verrichten.’

De coronapandemie heeft tot dusver in de Verenigde Staten tot 135 duizend doden geleid. Daarmee zijn in het land een kwart van de wereldwijde slachtoffers gevallen, terwijl in de VS maar 4,4 procent van de wereldbevolking woont.

Minder metingen

President Donald Trump is van mening dat als er minder gemeten zou worden, ook de ernst van de pandemie minder zou worden. ‘Als we half zoveel zouden testen, zouden we maar de helft van de gevallen hebben’, twitterde hij vorige week ‘voor de 1/100ste keer’.

De ziekenhuizen moeten hun cijfers voortaan invullen in een database van het ministerie van Volksgezondheid. Het CDC valt onder datzelfde ministerie, maar vaart als wetenschappelijk instituut een onafhankelijker koers. De woordvoerder van het ministerie is sinds april Michael Caputo, een voormalig campagnemedewerker van Donald Trump, tevens imago-oppoetser van de Russische president Vladimir Poetin in de VS. Ook is hij vriend van campagnestrateeg Roger Stone, die werd veroordeeld voor liegen over zijn rol bij het verspreiden van door de Russen gehackte mails van de Democraten

In een telefonische persconferentie eind juni wilde Caputo kritische vragen van journalisten niet beantwoorden omdat hij vond dat die gebaseerd waren op ‘desinformatie’.

Ondermijnen van CDC

De regering-Trump is al langer bezig de positie van het CDC te verzwakken. Minister van Onderwijs Betsy DeVos zei zondag dat de richtlijnen van het instituut ‘verhinderen’ dat de scholen snel open kunnen − terwijl ze in de eerste plaats bedoeld zijn om te garanderen dat de scholen weer veilig open kunnen. DeVos vindt dat de richtlijnen daarom moeten worden aangepast.

‘Deze herhaalde pogingen om verstandige volksgezondheidsrichtlijnen te ondergraven leiden tot chaos en onzekerheid en brengen onnodig levens in gevaar’, schreven vier voormalige CDC-directeuren dinsdag in een opinieartikel in The Washington Post. ‘We kunnen ons niet herinneren dat tijdens onze periode aan het hoofd van het CDC politieke druk tot zo’n verandering van de interpretatie van wetenschappelijk bewijs heeft geleid.’

Ook heeft het Witte Huis zich de laatste dagen tegen Anthony Fauci gekeerd, de directeur van het nationale instituut voor infectieziekten en een van de belangrijkste pandemie-adviseurs van Trump. Fauci was de afgelopen dagen kritisch op de leiders van sommige staten, omdat de Amerikanen de economie te vroeg hebben heropend.

Het Witte Huis ziet de nieuwe rapportagemethode als een stroomlijning van de bestaande praktijk, waarbij ziekenhuizen hun cijfers aan verschillende organisaties moeten doorgeven. Het komt volgens The New York Times voort uit een crisisberaad enkele weken geleden, waarna onder leiding van Trump-adviseur Deborah Birx werd besloten om het CDC voortaan te passeren.