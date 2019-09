Trump treitert Iran: veel geluk bij achterhalen oorzaak van explosie bij satellietlancering

Op het Imam Khomeini Ruimtevaart Centrum deed zich afgelopen donderdag een zware explosie voor bij de voorbereidingen voor een lancering van een satelliet. Trump liet weten dat de Verenigde Staten daar niet de hand in hadden en wenste de Iraanse autoriteiten ‘veel geluk’ bij het achterhalen van de oorzaak van het ongeluk.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 Donald J. Trump

De foto was zo gedetailleerd dat Trump meteen het verwijt kreeg dat hij geheime informatie had laten uitlekken. Volgens experts was de opname vermoedelijk afkomstig van een spionagesatelliet van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat leidden zij af uit de kwaliteit van het beeld en de zwarte balk in de linkerbovenhoek van de foto, waar vermoedelijk eerst ‘strikt geheim’ stond.

Het voormalige hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten James Clapper zei dat Amerika's tegenstanders ongetwijfeld lessen zullen trekken uit wat er op de foto allemaal te zien is. Hij vroeg zich af wat het nut van het vrijgeven van de foto was, ‘behalve je vrolijk te maken over de Iraniërs’. Maar president Trump wees alle kritiek af. Hij wees erop dat hij als president het volste recht heeft te bepalen wat geheime informatie is en wat niet.

Satellietbeeld van de explosie afgelopen donderdag op het Imam Khomeini Ruimtevaart Centrum. Beeld REUTERS

Op de foto is te zien dat de lanceringsplaats zwaar beschadigd raakte bij de voorbereidingen van de lancering van een satelliet. Het was de derde keer dit jaar dat een Iraanse satellietlancering op een mislukking uitliep. In januari en februari ging het ook al mis. De VS maken bezwaar tegen de Iraanse satellietlanceringen, omdat zij die zien als een inbreuk op een resolutie van de VN-veiligheidsraad waarin Iran wordt opgeroepen geen proeven te doen met ballistische raketten die met kernkoppen kunnen worden uitgerust.

Computervirus

De Iraanse autoriteiten verdenken de VS en Israël ervan dat die achter een reeks tegenslagen voor de Iraanse wapenprogramma's en andere cruciale projecten zitten. Daarbij gaat het onder meer om de aanval met het Stuxnet-computervirus waardoor het Iraanse kernenergieprogramma in 2010 ernstig ontregeld raakte. Dit keer zeiden de Iraanse autoriteiten niets over mogelijke betrokkenheid van de VS, maar kennelijk beschouwde president Trump het ongeluk als een mooie gelegenheid om de Iraanse paranoia aan te wakkeren en op die manier zand te strooien in de machine van het Iraanse raketprogramma .

Afgelopen week meldde The New York Times dat de VS in juni in het diepste geheim een cyberaanval hebben uitgevoerd op een database die de Iraanse Revolutionaire Garde zou gebruiken voor het selecteren en volgen van mogelijke doelwitten onder de olietankers in de Perzische Golf. Daardoor zou het computersysteem van de Revolutionaire Garde maandenlang plat hebben gelegen.

De Iraanse Revolutionaire Garde wordt verdacht van enkele aanslagen op westerse olietankers eerder deze zomer. Daarmee zou Iran wraak willen nemen voor de strenge sancties die de VS tegen het land hebben ingesteld nadat president Trump het atoomakkoord met Iran had opgezegd.