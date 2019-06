Trump trapt zijn campagne af in Florida, de staat die hem de overwinning bezorgde

De president begon zijn campagne in Florida, een staat die cruciaal was voor zijn winst tijdens de verkiezingen in 2016. Trump-fans begonnen zich al een dag voor het evenement bij het stadion in Orlando te verzamelen met tenten en slaapzakken. Tegelijkertijd hielden honderden tegenstanders van de president hun eigen demonstratie.

Trump hamerde in zijn speech op zijn bijdragen aan de economie tijdens zijn termijn: ‘Ons land gaat erop vooruit, is in bloei en in groei en stijgt, eerlijk gezegd, naar ongelofelijke, nieuwe hoogten’, verzekerde de president. ‘De hele wereld is jaloers op onze economie, misschien de beste economie die we ooit in de geschiedenis van ons land hebben gehad.’

De president is sinds zijn eerste verkiezingscampagne niet van mening veranderd over de media: die zijn volgens hem nog steeds 'fake’ en zouden onvolledig berichten over het succes van de Republikeinen. De menigte scandeerde tijdens de verkiezingsrally luidkeels ‘CNN sucks'. De Democraten kwamen er niet veel beter vanaf, zij worden volgens Trump gedreven ‘door haat’ en willen de VS ‘vernietigen’. Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging tijdens de verkiezingen noemde hij een ‘illegale heksenjacht’.

‘We gaan verder met Amerika groot te maken en daarna zullen we Amerika ook groots houden’, aldus Trump, voordat hij bekendmaakte zich officieel weer kandidaat te stellen voor het presidentschap. In zijn speech ging Trump niet in op het beleid dat hij zal voeren als hij wordt herkozen.

Trump hoopt opnieuw te winnen van zijn Democratische tegenstander in de staten die hij in 2016 op zijn naam schreef. Naast Florida waren dat onder meer Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Tot nu toe ligt hij in de peilingen niet op voorsprong. Uit een peiling van Reuters en Ipsos op 11 juni blijkt dat slechts 40 procent van de kiezers blij is met Trump als president. 57 procent is dat niet.

Tegen wie de president het op gaat nemen, is nog niet bekend; de Democraten moeten hun genomineerde nog kiezen. Onder meer de voormalige vicepresident Joe Biden en senatoren Kamala Harris, Corey Booker en Elizabeth Warren doen een gooi naar die nominatie. In juli volgend jaar is pas bekend wie het gaat opnemen tegen Trump in november 2020.

Mensen demonstreren tegen het beleid van Trump in Orlando. Beeld AP