Trump tekent voor sancties tegen medewerkers Internationaal Strafhof

De Amerikaanse president Donald Trump heeft sancties afgekondigd tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof die zich bezighouden met onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. Beeld REUTERS

Het ICC zou door ‘dubieuze partijen’ worden gedreven om dat onderzoek te doen. Daarmee zou Rusland worden bedoeld. Het is niet duidelijk wat voor sancties er precies komen. Maar het gaat waarschijnlijk om het bevriezen van rekeningen in de VS van de betrokken personen en een verbod voor die mensen om de Verenigde Staten te bezoeken.

Het ICC zei in een verklaring dat zijn president Kwon O-gon ‘de maatregelen tegen ICC afwijst’ en noemt ze ‘ongekend’. Bovendien zouden de maatregelen volgens het ICC ‘onze gezamenlijke inspanningen om straffeloosheid te bestrijden en de aansprakelijkheid voor massale wreedheden te waarborgen, ondermijnen’ en is de stap van Trump ‘een onaanvaardbare poging om de rechtsstaat te verstoren’.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zegt ‘zeer verontrust’ te zijn over de strafmaatregelen. ‘Wij roepen de Verenigde Staten op geen sancties te nemen tegen personeel van het ICC’, zegt hij. ‘Nederland steunt het ICC en blijft dat doen. Het ICC is cruciaal in de strijd tegen straffeloosheid en in het handhaven van de internationale rechtsorde.’

Onderzoek

Het hof besloot in 2017 dat het misdaden in Afghanistan zou moeten onderzoeken. Het gaat om oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid in de jaren 2003-2014, de meeste gepleegd door de tegenstanders van de Amerikaanse troepen, de Taliban.

Het ICC is in beginsel een hof dat de ernstigste misdaden onderzoekt en berecht in landen die bij het ICC zijn aangesloten en die het zelf niet willen of kunnen doen. Afghanistan stelt dat het hof zich niet met het land kan bemoeien, omdat het zelf misdaden vervolgt en de VS zijn niet aangesloten bij het ICC. Beide keren zich daarom ook tegen de bemoeienis van het hof.

Washington heeft zich eerder al fel tegen het ICC gekeerd. Er is zelfs al een speciale wet aangenomen om Amerikanen ‘te beschermen tegen rechtsvervolging door een internationaal strafhof waarvan de VS geen deel uitmaken’. Het hof wordt ook in eerder enthousiaste donorlanden bekritiseerd, omdat het zich vrijwel uitsluitend met slepende Afrikaanse zaken bezighoudt en uiterst ondoelmatig te werk gaat.