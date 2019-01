Trump tekent noodbegroting, shutdown opgeheven – in elk geval voor drie weken

President Donald Trump van de Verenigde Staten houdt een toespraak in the Rose Garden van het Witte Huis. Beeld AP

In het pakket zit geen geld voor een muur of een andere barrière langs de grens met Mexico, wat 35 dagen lang een eis was van Trump. Nu heeft hij bakzeil gehaald. Mogelijk kan hij nu dinsdag toch zijn State of the Union houden in het Huis van Afgevaardigden. De Democratische leider Nancy Pelosi zei deze week dat hij daar niet welkom is zo lang de overheid gesloten is.

Trump zei er vertrouwen in te hebben dat er vóór 15 februari, als de noodbegroting afloopt, alsnog een politiek akkoord komt over grensbewaking met daarin ‘barrières, hekken, muren of hoe je ze ook wilt noemen’. Tot dusver wilden de Democraten (die in het verleden wel met een hekwerk langs delen van de grens hebben ingestemd) geen geld geven aan iets wat Trump een muur zou kunnen noemen, maar wel aan technologische hulpmiddelen, zoals drones.

Trump zei dat de honderdduizenden ambtenaren, die een maand lang op een houtje hebben gebeten, ‘zo snel mogelijk’ hun salaris alsnog uitbetaald krijgen.