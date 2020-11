Trump suggereert dat hij Fauci na de verkiezingen gaat ontslaan

Trump zondag tijdens een campagnebijeenkomst in Miami. Beeld AFP

Tijdens een campagnebijeenkomst in Miami klaagde Trump over de media en de manier waarop zij over corona berichtten, waarop de massa begon te zingen: ‘Ontsla Fauci!’ Trump hoorde het gezang 18 seconden lang aan, boog zich voorover en zei: ‘Tegen niemand vertellen… Maar laat me wachten tot na de verkiezingen. Bedankt voor het advies.’

Later zei Trump dat Fauci ‘een aardige man’ is, maar dat ‘hij er vaak naast zit’.

After he bathes in a "Fire Fauci" chant for 18 seconds, President Trump says, "Don't tell anybody, but let me wait until a little bit after the election." pic.twitter.com/DBb9kyaFhU — David Gura (@davidgura) 2 november 2020

Het Witte Huis had Fauci er zondag al van beschuldigd ‘politiek te bedrijven’ in een interview dat de infectie-expert aan de Washington Post had gegeven over de corona-epidemie. Hij zei daarin dat de VS ‘een heleboel pijn gaan lijden’, en dat ‘de sterren helemaal verkeerd staan, nu we de herfst en de winter ingaan, en mensen binnenshuis samenkomen.’

Toen Fauci werd gevraagd naar de benadering van Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden, zei hij dat Biden de zaak ‘serieus neemt vanuit het oogpunt van de volksgezondheid’, en dat Trump er ‘op een andere manier naar kijkt… de economie en het land weer opengooien.’ Volgens Fauci moeten de VS ‘abrupte veranderingen’ doorvoeren.

‘Onacceptabel’

Het leidde tot een scherpe veroordeling van het Witte Huis, omdat Fauci zou hiermee Biden zou steunen in zijn poging president te worden. Volgens woordvoerder Judd Deere was het ‘onacceptabel’ en ‘in strijd met alle normen’.

‘Fauci mag zijn zorgen uiten, of aandringen op een verandering van strategie, maar dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan kiest hij ervoor om de president in de media te bekritiseren en zijn politieke voorkeur bekend te maken door de tegenstander van de president te prijzen.’

Trump en Fauci botsten afgelopen maanden geregeld over de aanpak van de pandemie, die in de VS al 230.000 levens heeft gekost. Fauci klaagde onlangs over een ongevraagd optreden in een campagnespotje van Trump en zei zondag in een tv-show dat hij niet verbaasd was dat Trump zelf het coronavirus had opgelopen.

