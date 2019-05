Trump stuurt toch 1.500 militairen extra naar Midden-Oosten wegens spanningen met Iran

‘Een aantal zeer getalenteerde mensen gaan naar het Midden-Oosten. We zullen zien wat er gebeurt’, zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. Het zou onder andere gaan om ingenieurs. Eerder deze maand zijn al een Amerikaans vliegdekschip en bommenwerpers naar de Perzische Golf gestuurd.

De relatie tussen Iran en de Verenigde Staten dreigt sinds afgelopen maand volledig te escaleren. Nadat de VS zich vorig jaar eenzijdig al uit het nucleaire akkoord hebben teruggetrokken en opnieuw economische sancties hebben ingevoerd (hoewel er geen aanwijzingen waren dat Iran zich niet aan het akkoord hield), beschuldigt Trump Iran de laatste weken ook van oorlogsdreiging jegens de Amerikanen.

Het begon met het terugroepen van het personeel van de Amerikaanse ambassade in Bagdad en het opschorten van militaire trainingen in Noord-Irak omdat er dreiging zou zijn van pro-Iraanse sjiitische milities in Irak. Vorige week beschuldigden de VS Iran van sabotage aan een olietanker en aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië. Ook zouden er luchtbeelden bestaan, waarop te zien is hoe Iraanse schepen met raketten worden uitgerust.

Geen onbestrafte provocaties

Iran ontkent alle beschuldigingen maar heeft duidelijk gemaakt zich niet ongestraft te laten provoceren. Europa, dat nog pal achter het nucleaire akkoord met Iran staat, heeft de VS opgeroepen de toon te matigen. Maar Trump lijkt te worden aangemoedigd door zijn radicale veiligheidsadviseur John Bolton. Die stuurt al langer aan op een regimewisseling in Iran.

Trump heeft bij zijn aantreden altijd gezegd zich juist militair te willen terugtrekken van het wereldtoneel. Met zijn provocaties zou hij Iran slechts willen dwingen tot een betere ‘onderhandelingsdeal’. Maar net als vorig jaar toen hij deze methode toepaste op Noord-Korea om het land te dwingen tot nucleaire ontwapening, houdt de rest van de wereld de adem in bij de toenemende spierballentaal die door beide partijen wordt gebezigd.

Een oorlog tussen Iran en de VS zou de hele regio raken. De VS worden gesteund door Israël, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, Iran kan rekenen op steun van Hezbollah in Libanon, de regering van Assad in Syrië, de Houthi-rebellen in Jemen – die vorige week al de verantwoordelijkheid opeisten voor de aanval op de Saoedische olie-installaties – en de sjiitische pro-Iraanse milities in Irak.