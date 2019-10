Trump stuurt Pompeo en Pence naar Ankara, Erdogan wijst bestand af

Pence (links) en Pompeo samen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Beeld AFP

‘Ze zeggen dat we een staakt het vuren moeten afkondigen’, aldus de Turkse president dinsdag, zonder overigens de VS te noemen. ‘Maar we zullen nooit een wapenstilstand afkondigen. Ze zetten ons onder druk om de operatie stop te zetten. Ze kondigen sancties aan. Ons doel is duidelijk. We maken ons niet druk om welke sanctie dan ook.’

Voor het vertrek van Pence en Pompeo, waarschuwde president Trump Turkije om onmiddellijk in te binden. ‘We vragen om een staakt-het-vuren', zei Trump. ‘We leggen de krachtigste sancties op die je kunt voorstellen.’

De Amerikaanse delegatie zal Turkije ook aansporen om te werken aan een regeling met de partijen in Syrië. ‘Vice-president Pence zal de belofte van president Trump herhalen om Turkije te treffen met keiharde economische sancties totdat een oplossing is bereikt,’ zei het Witte Huis in een verklaring.

Russians share videos from hastily abandoned U.S. base in Syria: "Manbij Is ours!" https://t.co/8pXeG2CrP5 Newsweek

Russen naar Kobani

Maar Erdogan maakte ook korte metten met deze eis. ‘Wij zitten niet aan tafel met terreurorganisaties', aldus de president na een bezoek aan Azerbeidjan. Ankara beschouwt de Syrisch-Koerdische strijders van de YPG in Noord-Syrië als een verlengstuk van de Turks-Koerdische PKK, die in Turkije verboden is. De harde opstelling van Erdogan vergroot de kans dat Pence en Pompeo met lege handen zullen terugkeren naar Washington.

Trump zei al eerder deze week al sancties te gaan heffen op Turkije vanwege het destabiliseren van Syrië. De duizend Amerikaanse militairen die hij wilde terughalen uit Syrië, blijven nu alsnog in de regio om te voorkomen dat Islamitische Staat (IS) opnieuw kan groeien.

Troepen van de Syrische president Bashar al-Assad rukken sinds paar dagen geleden op naar het noorden van Syrië, om daar de Turkse militaire inval tegen te houden. Terwijl Turkije de Koerdische YPG-militie uit het grensgebied wil verjagen, lijkt het erop dat de Koerden nu samen met Assad gaan proberen om tegen de Turken te vechten.

Russische militairen staken woensdag de Eufraat-rivier over en bereikten korte tijd daarna gebied buiten de stad Kobani. Ze trokken samen met SDF-strijders in oostelijke richting. De Koerdische YPG maakt deel uit van het SDF. De Russische opmars komt enkele dagen na een akkoord tussen de Syrische regering en het SDF om regeringssoldaten te plaatsen aan de grens met Turkije.