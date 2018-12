Trump stuurt aan op ‘shutdown’ om grensmuur te kunnen betalen

De strijd over een Muur liep vrijdag hoog op. Als het Congres daarvoor geen geld zou vrijmaken, zou de overheid vrijdagavond deels dichtgaan, dreigden Trump en de Republikeinen aan zijn zijde.

Het was het open einde van een week vol politieke pirouettes van Trump en zijn partijgenoten. Nadat de president vorige week al had gedreigd dat hij de overheid dicht zou gooien als hij geen geld zou krijgen voor de muur (hij wil 5,7 miljard dollar), kwam de Senaat woensdag ineens met een oplossing om de portemonnee van de overheid open te houden – maar zonder dat daar geld voor de Muur in zat.

De Muur, een barrière langs de hele Amerikaanse grens met Mexico, is het meest symbolische onderwerp van Trumps presidentschap, al meteen aangekondigd op de dag dat hij zijn kandidatuur bekendmaakte. Daarmee staat of valt zijn presidentschap, zowel in de ogen van zijn aanhangers als van veel zijn tegenstanders. Dat maakt een knieval of concessie lastig.

Dus toen de Republikeinen in de Senaat woensdag de Muur voorlopig lieten vallen (tot februari, als er opnieuw gesteggeld wordt over de overheidsbestedingen), en er geruchten klonken dat Trump dit wetje zou tekenen, stak er een storm van protest onder Trumps fanatieke achterban.

Karakterloos

Typerend was de reactie van Ann Coulter, een invloedrijke hard-rechtse radiopresentator die twee jaar geleden nog een boek schreef met de titel In Trump We Trust. Zij noemde Trump woensdag ‘karakterloos’ en zei zelfs dat Clinton een betere president zou zijn geweest. ‘Zijn overwinning op haar was gebaseerd op die ene belofte: dat hij een muur zou bouwen en daar nooit van zou afstappen.’

(De kritiek moet Trump hebben geraakt. Vlak nadat Coulter op Fox News haar grieven had geuit, ontvolgde de president haar op Twitter.)

Ook Republikeins Congreslid Mark Meadows, voorman van de hard-conservatieve Freedom Caucus, waarschuwde de president. Hij voorspelde ‘enorme schade’ en zei dat zijn aanhang ‘helemaal gek wordt’ als hij zijn belofte over de grensmuur breekt. Volgens opiniepeilingen is bijna driekwart van de Republikeinen voor de bouw.

Dus haalde Trump na een gesprek met Meadows en andere conservatieven donderdag bakzeil. ‘Ik ben heel duidelijk geweest: elk besluit dat de overheid openhoudt moet ook grensbewaking bevatten’, zei Trump. Die avond stemde het Huis van Afgevaardigden over een eigen wet, inclusief 5,7 miljard dollar voor het begin van een Muur.

Symbolisch

Geen Democraat stemde voor. Hoewel de Democraten twaalf jaar geleden nog in groten getale instemden met de bouw van honderden kilometers hekwerk langs de grens, en eerder dit jaar nog een compromis voorstelden en 20 miljard voor de Muur vrij te maken (onder de voorwaarde dat er dan ook een generaal pardon zou komen voor kinderen die illegaal met hun ouders de grens over zijn gekomen), zijn ze nu hard tegen iets dat Trump kan claimen als succes. Ook voor hen is de Muur symbolisch geworden.

Vrijdag was de verwachting dat de Democraten ook in de Senaat zouden tegenstemmen. Omdat een wet zestig (van de honderd) stemmen in de Senaat nodig heeft om eventuele blokkades van de minderheid te overwinnen, hadden de Republikeinen niet genoeg aan zichzelf (51 zetels) om het voorstel door te drukken. Daarmee dreigde een sluiting van de overheid. Trump zei vorige week dat hij daarvoor ‘trots’ de schuld op zich zou nemen.