Trump straft ‘trojka van tirannie’ met sancties: Cuba, Venezuela en Nicaragua boos

De leiders van Cuba, Nicaragua en Venezuela: Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega en Nicolás Maduro. Beeld AP

Met de strafmaatregelen brengt de regering-Trump opnieuw de historische toenadering tot Cuba, die president Obama in 2014 was begonnen, een klap toe. Cubaanse ballingen in Miami juichten de verhoogde druk op Havana dan ook meteen toe. De drie landen, die door veiligheidsadviseur John Bolton ‘handlangers van het socialisme’ worden genoemd, reageerden direct boos.

Cuba zal veel geld mislopen door de Amerikaanse bestraffing. Zo mogen Amerikanen minder geld overmaken naar hun familieleden en kennissen op het eiland. Dit wordt beperkt tot zo’n 900 euro per kwartaal. Obama had juist een einde gemaakt aan een limiet, onder meer om de economische groei te bevorderen. In 2016 kwam op deze manier zo’n 2,7 miljard dollar het land binnen.

Verder gaat Washington het reisverkeer naar Cuba beperken. De bezoeken van reisgezelschappen, onder meer in het kader van culturele uitwisselingen, worden beperkt. Met deze maatregel wil de regering-Trump duidelijk de groeiende toerismesector treffen. Verder gaat Washington het mogelijk maken dat Amerikanen buitenlandse bedrijven die gebruikmaken van onroerend goed dat sinds 1959 door Havana in beslag is genomen voor de rechter kunnen slepen.

Trumps veiligheidsadviseur John Bolton haalt in Miami uit naar de regeringen van Cuba, Venezuela en Nicaragua. Hij sprak ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de Varkensbaai-invasie. Cubaanse ballingen, gesteund door de CIA, probeerden in 1959 het Castro-bewind omver te werpen. Beeld EPA

Cuba-hardliner

Trump is altijd tegenstander geweest van de Amerikaanse toenadering tot Cuba. Het leverde hem in 2016 veel stemmen op in Florida, waar de Cubaans-Amerikaanse gemeenschap invloedrijk is. Na het aantreden een jaar geleden van Bolton, een hardliner als het gaat om het Cuba-beleid, was het duidelijk dat de toenadering aan banden zou worden gelegd.

Onlangs werd al de stekker getrokken uit een akkoord met Cuba dat het mogelijk maakte voor talentvolle honkballers om te spelen in de Amerikaanse competitie. Als het aan Trump en Bolton ligt, verdwijnen de linkse regimes in de drie landen zo snel mogelijk. Met de strafmaatregelen tegen Cuba probeert Washington ook de Venezolaanse regering hard te treffen.

De VS willen de druk verhogen op Havana om de banden met de regering-Maduro te herzien. Volgens de regering-Trump helpt Cuba onder meer het Venezolaanse leger en de inlichtingendiensten. ‘De trojka van tirannie begint in te storten’, aldus Bolton tijdens een toespraak tot vooral Cubaanse Amerikanen in Florida. ‘De VS kijken er naar uit dat elke hoek van deze driehoek van terreur ten val wordt gebracht.’

‘Wij geven ons niet over’

De leiders van de drie landen lieten snel hun ongenoegen blijken over de Amerikaanse sancties. ‘Wij Cubanen geven ons niet over’, zei de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel vastberaden. Maduro sprak van ‘imperialistische agressie’. Rusland noemde de strafmaatregelen ‘illegaal’ en zegde Cuba en Venezuela hulp toe. In Europa werd ook afwijzend gereageerd.

Veel Europese bedrijven die actief zijn op Cuba, kunnen in problemen komen als ze gebruik maken van panden die tijdens de Cubaanse revolutie in beslag werden genomen door het Castro-regime. Er zijn al duizenden claims beoordeeld en goedgekeurd door een Amerikaanse overheidscommissie.

Het gaat hier vooral om claims van Cubaanse Amerikanen die na het einde van het Batista-bewind uitweken naar de VS en hun bezittingen op het eiland verloren. Een Amerikaans wetsartikel maakte rechtszaken tegen Havana mogelijk, maar het werd twee decennia lang niet gebruikt. Trump heeft het nu afgestoft om het als wapen te gebruiken tegen het door hem zo verfoeide bewind op Cuba.