Trump stelt op de valreep nog meer arctische gebieden open voor olie- en gaswinning

Trumps nieuwe besluit heeft betrekking op het National Petroleum Reserve in Alaska (NPR-A) op het westelijke deel van de zogenaamde Noordhelling van Alaska. Het komt twee dagen voor de geplande veiling woensdag van olie- en gasconcessies in het Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) op het oostelijke deel van de Noordhelling.

Volgens het door Trump goedgekeurde plan van het US Bureau of Land Management mogen energiebedrijven voortaan in 80 procent van het 9,3 miljoen hectare grote NPR-A naar olie en gas zoeken. Het NPR-A is het belangrijkste olieproductiegebied van Alaska, met een gemiddelde productie van 466.000 vaten per dag (2019).

Trumps voorganger Obama had 50 procent van het NPR-A gereserveerd voor inheemse bewoners of beschermd als natuurgebied. De nieuwe plannen maken onder meer exploratie en winning mogelijk in en rond het Teshekpukmeer, het grootste meer in het arctische deel van Alaska en een belangrijk foerageergebied voor trekvogels en ander wild. Het meer genoot sinds president Reagan in de jaren tachtig bescherming.

Advocaten van milieu- en inheemse groepen vroegen een rechter in Alaska intussen maandag om de voorgenomen veiling van vergunningen voor olie- en gaswinning in het Arctic National Wildlife Refuge per direct te verbieden. De uitgifte van de concessies moet zoals gezegd woensdag plaatsvinden.

Het gaat om een groot deel van de kuststrook van het ongerepte reservaat, een kwetsbare toendra die belangrijk is als weidegebied voor migrerende kariboes. Ook brengt een groot deel van de ijsberen van Alaska er hun jongen ter wereld. Volgens critici zal het zoeken naar en winnen van olie en gas leiden tot verstoring en vervuiling.

De verkoop is volgens het Bureau of Land Management in lijn met een wet uit 2017, maar tegenstanders zeggen dat Trump op de valreep alleen maar zoveel mogelijk olie- en gaswinning mogelijk wil maken. Aankomend president Joe Biden is tegen het openstellen van het reservaat. De rechter doet dinsdag uitspraak.