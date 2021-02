Trump stelt nieuwe advocaten aan die hem moeten verdedigen in impeachment-proces

Donald Trump in december 2020, toen nog president van de VS. Beeld AFP

Er zou onenigheid zijn tussen Trump en zijn advocaten over de verdedigingslijn in het impeachment-proces tegen de oud-president. Dat werd gestart vanwege Trumps opstelling voorafgaand aan de de bestorming van het Capitool. Hij zou op 6 januari zijn aanhangers hebben aangezet tot het inbreken in het hart van de Amerikaanse democratie. Om die reden moet hij zich op 8 februari in de Senaat verdedigen tegen de aanklacht ‘aanzetten tot opstand’.

Over de precieze reden voor de breuk met zijn advocaten doen de nodige verhalen de ronde. Zo zou er een gebrek aan chemie zijn. Inhoudelijk zou Trump bij zijn advocaten hebben aangedrongen zijn verdediging te richten op de onbewezen claim dat bij de verkiezingen door fraude heeft verloren. De vijf wilden volgens bronnen in Amerikaanse media liever aantonen dat het afzetten van een al vertrokken president niet rechtmatig is.

Nieuwe advocaten

Zondagavond werd bekend dat Trump inmiddels twee nieuwe advocaten heeft aangesteld. Het gaat om David Schoen en Bruce L. Castor, meldt Reuters.

Ondanks Trumps vertrek uit het Witte Huis willen zijn tegenstanders het afzettingsproces tegen hem doorzetten. Zo hopen ze te verhinderen dat hij zich na het presidentschap van Joe Biden weer verkiesbaar kan stellen. Zeventien partijgenoten van Trump zullen dan voor afzetting moeten stemmen om op de benodigde 67 stemmen in de Senaat te komen.

Het is maar zeer de vraag of genoeg Republikeinen zich tegen Trump zullen keren. Velen vinden dat de afzettingszaak moet worden gestopt, omdat Trump inmiddels geen president meer is. Democraten wijzen erop dat dit proces begon toen hij nog zitting had in het Witte Huis.

Trump is de eerste Amerikaanse president tegen wie twee impeachmentprocedures zijn gestart. Eerder gebeurde dit vanwege machtsmisbruik en obstructie van het Congres. In aanloop naar de verkiezingen zou Trump militaire steun aan Oekraïne voorwaardelijk hebben gemaakt aan een fraudeonderzoek naar zijn politieke rivaal Joe Biden.