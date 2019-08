Trump stelt ‘menselijke oplossing’ in Hongkong als voorwaarde voor einde handelsconflict

De uitspraak van Trump over een oplossing in het conflict in Hongkong komt een dag na de Chinese weigering van twee Amerikaanse marineschepen, die in de nabije toekomst de haven van Hongkong zouden aandoen. Een reden voor het weigeren van de USS Green Bay en de USS Lake Erie gaf China niet.

Nadat Trump zich eerder liet meeslepen in het over en weer afkondigen en invoeren van importtarieven, liete de VS eerder deze week weten dat nieuwe tarieven op Chinese goederen bij nader inzien pas over drie maanden zullen ingaan. De Amerikaanse president lijkt op zijn eigen, directe wijze een pad naar een oplossing te zoeken: zijn vraag naar een ‘humane’ oplossing in Hongkong is verpakt in complimenten aan het adres van ‘geweldige leider’ Xi. De Amerikaanse president stelt een persoonlijke ontmoeting voor om tot een overeenkomst te komen. Xi heeft daarop nog niet gereageerd.

De ontwikkelingen in de relatie tussen China en de VS volgen elkaar de afgelopen week in een rap tempo op, met op de achtergrond de aanhoudende protesten in Hongkong. Daar uiten burgers al enkele maanden hun ongenoegen over Chinese inmenging in het lokale bestuur. Het vliegverkeer van en naar Hongkong is de afgelopen week twee keer stilgelegd nadat demonstranten het vliegveld waren binnengedrongen. De oproerpolitie verwijderde hen met knuppels en traangas.

China ziet in de protesten in Hongkong ondertussen ‘signalen van terrorisme’ en zou militaire interventie overwegen. Op recente satellietbeelden zouden honderden militaire voertuigen te zien zijn. Trump bevestigde dit gisteren via Twitteer op basis van informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten.