Trump start slotoffensief met rally’s en heeft daarbij weinig oog voor coronagevaar

Trump gooit een mondkapje van het podium tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst sinds hij positief werd getest op het coronavirus, in Sanford, Florida. Beeld Reuters

Nog geen 24 uur nadat Trump was opgedoken in Florida, waar hij in 2016 nog de ouderen voor zich won, deed hij dinsdag in Pennsylvania een beroep op kiezers in de buitenwijken om hem niet in de steek te laten. Het zal name van het oordeel van vrouwelijke kiezers in de suburbs afhangen of Trump de eerste president in 28 jaar wordt die niet wordt herkozen.

‘Mag ik jullie vragen om mij een plezier te doen?’, zei Trump op een grote bijeenkomst in Johnstown tegen de vrouwelijke kiezers die naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden dreigen over te stappen. ‘Willen jullie mij alsjeblieft leuk vinden? Ik heb verdorie jullie buurt gered.’ De president hoopt dat hij met zijn boodschap van law and order de moeders in de buitenwijken alsnog achter zich kan krijgen in de laatste fase van de campagne.

Trumps hectische agenda, met alleen al deze week vijf bijeenkomsten, onderstreept nogmaals de moeilijke positie waarin hij zich bevindt. De president heeft kostbare tijd verspeeld doordat hij het coronavirus opliep. Vanuit zijn ziekbed moest hij toezien hoe Biden slim gebruik maakte van zijn afwezigheid om campagne te voeren in het handjevol staten dat de doorslag zal geven op 3 november. In een gemiddelde van diverse peilingen ging Biden woensdag met groot verschil aan kop. Biden staat op 51,6 procent, Trump op 41,6 procent.

Join me tomorrow tonight (Wednesday) in Iowa, at the Des Moines International Airport! https://t.co/92lmaoNdTo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 oktober 2020

Superspreaders

Tekenend voor Trumps precaire positie zo laat in de race, is dat hij woensdag campagne voert in de landbouwstaat Iowa en donderdag in het Republikeinse Georgia. In Iowa versloeg hij in 2016 Hillary Clinton nog met een comfortabel verschil van 9,5 procentpunt. Tot overmaat van ramp gaat het de laatste dagen opnieuw mis met de pandemie in de VS, met een recordaantal besmettingen in twintig staten. Maar terwijl Biden het goede voorbeeld blijft geven met zijn kleine bijeenkomsten, wil Trump geen afstand doen van zijn massale rally’s.

De president heeft naar verluidt zijn campagneteam zelfs opdracht gegeven om elke dag tot de stembusgang een verkiezingsbijeenkomst te organiseren. Trump blijft opvallend optimistisch. Hij gelooft de peilingen niet, die in 2016 ook niet uitkwamen, en hoopt dat hij opnieuw gelijk krijgt. De president gokt erop dat zijn bijeenkomsten zijn aanhang zullen opzwepen om in groten getale te gaan stemmen.

Tegelijk richt hij zich met de boodschap dat hij in het ziekenhuis het virus heeft overwonnen op andere kiezers, mensen die de pandemie zat zijn en de economie weer open willen gooien. Met genoegen zag de president de afgelopen dagen dan ook dat nog altijd een meerderheid van de Amerikanen, zo’n 56 procent volgens een Gallup-peiling, hem een ‘sterke en vastberaden’ leider vindt.

Aan waarschuwingen van lokale functionarissen dat de bijeenkomsten superspreaders kunnen worden, hebben Trump en zijn campagneteam geen enkele boodschap. Als het aan de president ligt, kust hij zelfs iedere aanwezige die de komende drie weken de moeite neemt om naar hem te komen luisteren. Op beide bijeenkomsten deze week zaten zijn aanhangers weer dicht op elkaar en hadden slechts weinigen een mondkapje op. ‘Ik zou naar beneden kunnen komen om iedereen te kussen’, grapte Trump. ‘Mannen en vrouwen.’ Op maandag danste hij zelfs op het podium.

Here in Pembroke Pines for a @JoeBiden campaign event. Biden expected to present a “vision for older Americans.” pic.twitter.com/BHQ1rMbk0y — Joey Flechas (@joeflech) 13 oktober 2020

Riskant

Maar Trumps offensief en de coronaboodschap die hij uitdraagt, zijn riskant. Er blijkt immers opnieuw uit dat de president de pandemie niet serieus neemt. Zijn adviseurs maken zich dan ook zorgen, zo meldde de goed ingevoerde nieuwssite Axios, dat ouderen hem op verkiezingsdag in de steek zullen laten.

‘Hij heeft het verkloot bij de ouderen toen hij zei dat je je geen zorgen moest maken over het virus en dat je het je leven niet moest laten beheersen’, aldus een campagneadviseur tegen Axios over Trumps uitspraken nadat hij uit het ziekenhuis was gekomen. ‘Er zijn zoveel grootouders die al bijna een jaar hun kleinkinderen niet kunnen zien.’

Op campagne in Florida hamerde Biden er dinsdag op dat Trump het coronagevaar voor ouderen blijft onderschatten. Mede dankzij de gepensioneerde kiezers won Trump vier jaar geleden met een verschil van slechts 1,2 procentpunt deze staat. Met 29 kiesmannen is Florida cruciaal voor Trumps kansen op een herverkiezing. Zonder Florida heeft de president nauwelijks een kans om aan de 270 benodigde kiesmannen te komen die nodig zijn voor het presidentschap.

Biden: ‘Je kan worden vervangen, je kan worden vergeten, je bent vrijwel niemand. Zo kijkt hij aan tegen ouderen. De enige oudere waar Donald Trump om lijkt te geven, is zichzelf.’