Trump spreekt voorkeur uit voor Boris Johnson als nieuwe leider

Muurschildering in Bristol met Donald Trump en Boris Johnson, de architect van de Brexit. Beeld reuters

Johnson, een uitgesproken voorstander van Brexit is een van de Conservatieven die zich kandidaat heeft gesteld voor de opvolging van May die heeft aangekondigd dat ze op 7 juni zal aftreden. Trumps steunverklaring voor Johnson lokte kritiek uit in Groot-Brittannië. Het is heel ongebruikelijk dat een bezoekend staatshoofd zich, zeker op zo’n gevoelig moment, in de binnenlandse politieke strijd mengt.

Trump zei dat ook minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt hem wel beviel, maar van milieuminister Michael Gove, ook kandidaat voor de opvolging van May, moest hij niets hebben. Volgens hem heeft Gove de plank misgeslagen met zijn kritiek op Trumps ‘wapengekletter’ tegen Iran.

Volgens Trump hebben ook andere kandidaten zijn steun gevraagd, maar hij wilde niet zeggen wie dat waren. Wel zei hij: ‘Ik zou iedereen kunnen helpen als ik hen zou steunen’.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat een kandidaat erg blij moet zijn met de steun van Trump. De Amerikaanse president is erg impopulair bij de Britten. Vorig jaar zei 77 procent van de ondervraagden in een opiniepeiling een negatief beeld van Trump te hebben.

Gemeen

Net als Gove moest ook Meghan Markle, de echtgenote van prins Harry, het ontgelden voor haar kritiek op Trump. Zij steunde in 2016 Trumps tegenstandster Hillary Clinton en zei dat ze zou emigreren als Trump zou winnen. Geconfronteerd met die uitspraak zei Trump tegen The Sun: ‘Wat kan ik zeggen? Ik wist niet dat ze zo gemeen was.’ Meghan zal overigens niet meedoen aan het staatsdiner dat Trump bij zijn bezoek aan Londen krijgt.

In het zelfde vraaggesprek uitte hij ook kritiek op de manier waarop vertrekkend premier Theresa May de Brexit-onderhandelingen met Brussel heeft aangepakt. Volgens hem hebben de Britse onderhandelaars de EU onvoldoende onder druk gezet. ‘Ze hebben de EU niets te verliezen gegeven.’

Eerder had Trump al gezegd dat hij verbaasd was hoe slecht de Brexit-onderhandelingen waren verlopen. ‘Ik heb premier May mijn ideeën gegeven over hoe je de onderhandelingen moet aanpakken en ik denk dat je dan succes zou hebben bereikt. Maar ze deed dat niet, ze luisterde niet maar mij. Dat is prima, ze moet zelf weten wat ze doet.’

Hij keerde zich ook tegen het idee van een tweede Brexit-referendum nu het Britse parlement diep verdeeld blijkt over de wijze waarop het Verenigde Koninkrijk de EU moet verlaten. ‘Dat zou niet eerlijk zijn tegenover de mensen die hebben gewonnen’, zei hij.

Trump wees ook op de klinkende zege die Nigel Farage met zijn Brexit-partij behaalde bij de Europese verkiezingen. Farage is voorstander van een ‘no deal’, waarbij de Britten de EU zonder akkoord verlaten. Het is nog onduidelijk of Trump tijdens zijn bezoek een ontmoeting zal hebben met Farage, die hij een ‘goede vriend’ noemde.