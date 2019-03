Trump spreekt veto uit over wetgeving die einde moest maken aan noodtoestand

Het is voor het eerst in zijn presidentschap dat Trump een veto uitspreekt. Hij noemde het zijn plicht de ‘gevaarlijke en roekeloze’ resolutie, in de vorm van een wetsvoorstel, te blokkeren. De noodtoestand is volgens Trump hard nodig om immigratie aan de zuidelijke grens tegen te houden, een verschijnsel dat volgens hem neerkomt op een nijpende crisis.

Volgens Democratische leiders in het Congres is van een crisis geen sprake en komt het uitroepen van de noodtoestand neer op een ‘machtsgreep’ door Trump. Ook het veto hebben zij veroordeeld. Trump negeert hiermee de grondwet, het Congres en de wil van het Amerikaanse volk, stelde Nancy Pelosi, voorzitter van Huis van Afgevaardigden, in een verklaring.

De resolutie kon ook op steun rekenen van veel Republikeinen in het Congres, die doorgaans het ambt van president niet meer bevoegdheden willen gunnen dan nodig. De poging om Trumps noodtoestand ongedaan te maken, kwam in een week waarin Republikeinen in het Congres op meer punten braken met hun partijgenoot. De Senaat stemde met steun van een aantal Republikeinen voor het beëindigen van Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Jemen. Het Huis stemde unaniem voor een niet-bindende resolutie om het uiteindelijke rapport van speciaal aanklager Robert Mueller in het Rusland-onderzoek, openbaar te maken.

Voor het overreden van het veto is in het Congres echter een tweederde meerderheid nodig en die is er vrijwel zeker niet. Daarmee blijft Trumps noodtoestand een feit.