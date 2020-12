Nieuws Amerikaanse verkiezingen

Trump spant rechtszaak aan om verkiezingsuitslag Georgia ongeldig te laten verklaren

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een rechtszaak aangespannen om de resultaten van de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia ongeldig te laten verklaren. Het is een zoveelste poging om via juridische weg de verkiezingsnederlaag tegen aankomend president Joe Biden ongedaan te maken.