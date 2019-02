Trump sorteert in State of the Union voor op herverkiezingscampagne: ‘Enige wat economisch wonder VS kan stoppen, zijn partijdige onderzoeken’

Pijler 1: Economie

Trump: ‘De Amerikaanse economie groeit nu bijna twee keer zo hard als toen ik aantrad, en we worden beschouwd als verreweg de heetste economie waar ook ter wereld.’

Het is niet waar, want de economische groei van de afgelopen twee jaar past in de lijn van de jaren daarvoor, en Polen en China, om maar twee landen te noemen, zijn hotter. Ook is de groei nauwelijks beïnvloed door Trump: de belastingkortingen zijn vooral ten goede gekomen aan het bedrijfsleven en nauwelijks teruggevloeid in de economie. Maar elke president klopt zich op de borst als de economische cijfers goed zijn, en je kunt ook zeggen: die cijfers zijn boven verwachting, gezien de doemscenario’s die economen schetsten voor Trumps verkiezing. De president noemde de vijf miljoen nieuwe banen, de stijgende lonen, de miljoen mensen die van de voedselbonnen af zijn, de laagste werkloosheid in een halve eeuw, en de verder gestegen olie- en gaswinning die Amerika onafhankelijker maakt van Venezuela en Iran, en zelfs export van deze energiebronnen mogelijk heeft maakt (klimaatverandering is geen issue, in de ogen van Trump).

Pijler 2: Immigratie

Trump: ‘Op dit moment zijn grote, georganiseerde karavanen op weg naar de Verenigde Staten. (…) Ik heb nog eens 3.750 soldaten naar onze zuidgrens gestuurd om voorbereid te zijn op deze enorme aanval.’

Immigratie was het belangrijkste thema dinsdagavond: net als in al zijn voorgaande speeches schetste Trump weer een vertekend beeld van de ‘wetteloze situatie’ aan de ‘zeer gevaarlijke’ zuidgrens. Hij beloofde dat hij eindelijk ‘een echte muur’ gaat bouwen, ook al is dat een ‘slimme, strategische, doorzichtige stalen barrière’. Trump zei ook dat voor legale immigratie is: ‘Ik wil dat mensen ons land binnenkomen in de grootste aantallen aller tijden, maar ze moeten legaal binnenkomen.’ Dat leverde hem applaus op, maar is niet waar: Trumps maatregelen aan de grens houden ook legale immigranten (asielzoekers) tegen, en de afgelopen twee jaar heeft Trump op veel manieren legale immigratie ontmoedigd. Volgens recent onderzoek zal zijn beleid de legale immigratie met 44 procent verminderen.

Pijler 3: Abortus

Trump: ‘Parlementariërs in New York juichten van plezier bij de aanname van een wet die het toestaat dat een baby vlak voor de geboorte uit de baarmoeder wordt gerukt.’

Vroeger was Trump voor abortus – het stond hem tegen, maar hij vond vrouwenrechten belangrijker. Tegenwoordig heeft Trump zich het jargon van conservatieve christenen, voor hem onmisbare kiezers, helemaal eigen gemaakt. De wet waar Trump op doelde, maakt het mogelijk ook na 24 weken abortus te plegen, maar alleen als de gezondheid van de moeder gevaar loopt of de baby niet levensvatbaar is. Die nuances zul je in een Republikeinse verkiezingscampagne niet horen.

Overigens kreeg Trump dinsdagavond ook een open doekje van vrouwelijke Democratische Congres­leden die in het wit, de kleur van de vrouwenrechtenvoorvechters van begin twintigste eeuw, naar de toespraak luisterden. Dat gebeurde toen hij zei dat 58 procent van de nieuwe banen in Amerika door vrouwen worden vervuld. Toen hij zei dat er meer vrouwen dan ooit in het Huis van Afgevaardigden zijn gekozen, leverde hem dat zelfs een wild U-S-A, U-S-A! van de vrouwen op. Het was een van de weinige momenten waarop Trump en Nancy Pelosi, zijn Democratische opponent in het Huis van Afgevaardigden die achter hem zat, tegelijkertijd glimlachten.