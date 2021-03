Trump sluit nieuwe kandidatuur niet uit: ‘Wie weet versla ik ze voor de derde keer’

Beeld REUTERS

Trump zei verder geen nieuwe partij te zullen beginnen, waarover verhalen gingen. ‘Dat was fake news. Ik blijf bij jullie, want we hebben al een partij.’ Het was Trumps eerste publieke optreden sinds hij 20 januari het Witte Huis verliet om plaats te maken voor de Democraat Joe Biden. ‘Onze fantastische reis die vier jaar geleden begon is nog lang niet voorbij’, zei Trump. ‘En aan het einde zullen we winnen.’

De Republikeinse partij wordt sinds zijn tumultueuze vertrek verscheurd tussen mensen die zonder Trump verder willen, zoals Mitch McConnell, de Republikeinse minderheidsleider in de Senaat, en fans die hem blijven steunen, ondanks het verlies bij de verkiezingen. Trump bleef daarover zonder bewijs beweren dat er fraude is gepleegd, waarna aanhangers op 6 januari een dodelijke bestorming uitvoerden op het Capitool.

"I am not starting a new party"



Trump zei zondag dat er ‘eenheid is binnen de Republikeinse partij’. Het enige verschil dat er is, aldus de oud-president, is dat tussen ‘een handvol establishment-types in Washington en iedereen in de rest van het land’.

In de toespraak gaf Trump verder zijn opvolger Joe Biden een veeg uit de pan, onder meer over de immigratie en veiligheid aan de grens met Mexico en de trage heropening van de scholen. ‘We weten allemaal dat de regering-Biden slecht zou zijn, maar niemand van ons kon zich voorstellen hoe slecht die is, en hoe links. Joe Biden had de meest rampzalige eerste maand van een president in de moderne geschiedenis.’ Met de kritiek probeert Trump zich te positioneren als de voornaamste criticus van de nieuwe Amerikaanse president. De regering-Biden liet eerder al weten de toespraak van Trump te zullen negeren.

Probleem Republikeinen

Nu Trump prominent aanwezig lijkt te blijven, heeft de Republikeinse partij een groot probleem. In een recente peiling onder Republikeinen zei bijna de helft van de ondervraagden dat ze zich achter een partij van Trump zou scharen als die de Republikeinen vaarwel zegt en voor zichzelf een partij begint. Slechts iets meer dan een kwart liet weten de Republikeinse partij niet te verlaten als Trump vertrekt en de rest wist het nog niet.

Trump kreeg in november 74 miljoen stemmen, meer dan een Republikeinse presidentskandidaat ooit kreeg en 11 miljoen meer dan in 2016. De oud-president zou de afgelopen week al met adviseurs hebben overlegd in zijn landhuis Mar-a-Lago in Florida, over de te volgen koers voor hemzelf en voor de partij. Er zou bijvoorbeeld een begin moeten worden gemaakt met het opzetten van een netwerk en een fonds om pro-Trump-Republikeinen te steunen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat in 2022.