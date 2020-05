Trump slikt omstreden malariamiddel om zich te beschermen tegen corona

President Donald Trump Beeld AP

Trump roept al maanden dat het malariamiddel op grotere schaal moet worden ingezet in de strijd tegen het virus. De president greep sinds maart diverse verhalen van patiënten in de VS aan, die riepen dat het malariamiddel bij hen wel had gewerkt, om te benadrukken dat onderzocht moet worden of het gebruikt kan worden.

Maandag zei Trump in het Witte Huis dat hij had besloten om hydroxychloroquine te gebruiken om de symptomen te verminderen, mocht hij besmet raken met het virus: sinds anderhalve week neemt hij elke dag een pil. ‘Wat heb je te verliezen?’ Hij zei dat hij na overleg met de Witte Huis-arts had besloten om het malariamiddel in te nemen in combinatie met een zinksupplement. ‘Ik begon het in te nemen omdat ik denk dat het goed werkt’, aldus Trump. ‘Ik heb heel veel goede verhalen gehoord.’

Schadelijke bijwerkingen

Het malariamiddel kan bij sommige patiënten leiden tot schadelijke bijwerkingen, zoals hartklachten. Hydroxychloroquine is de afgelopen maanden bij wijze van proef onder andere ingezet in New York. De president ontkende dat hij het virus al had opgelopen. De president wordt, evenals vicepresident Mike Pence en Witte Huis-adviseurs, dagelijks getest.

De FDA, de dienst die onder andere gaat over de goedkeuring van nieuwe medicijnen, waarschuwt voor het gebruik van het middel. De FDA zegt dat hydroxychloroquine alleen mag worden gebruikt voor onderzoeken. Twee onderzoeken in New York, waarbij 2.800 patiënten waren betrokken, wisten niet aan te tonen dat het malariamiddel helpt bij coronapatiënten. Uit twee andere onderzoeken, waarvan de resultaten donderdag werden gepubliceerd in het medische vakblad BMJ, bleek hetzelfde.