Trump slikt kritiek op Britse premier May haastig in

De ene dag krijg je een handgranaat naar binnen gegooid, de volgende dag niets dan lof. Op dat politieke wisselbad trakteerde president Trump de Britse premier Theresa May tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië. Aan de vooravond van het bezoek uitte hij felle kritiek op de manier waarop May de Brexitonderhandelingen aanpakte, vrijdagmiddag prees hij haar op een gezamenlijke persconferentie de hemel in.

‘Deze ongelooflijke vrouw hier naast me doet fantastisch werk, echt geweldig’, zei Trump over May. ‘Brexit is een heel lastige zaak, maar zij gaat haar uiterste best doen.’ Dat was een heel andere toon dan Trump de avond ervoor aansloeg in een vraaggesprek met het Britse boulevardblad The Sun. Daarin verweet hij May dat ze niet naar zijn adviezen had geluisterd, maar zelfs het omgekeerde had gedaan. Hij waarschuwde dat haar Brexitplan een handelsakkoord met de VS in de weg zou staan en prees en passant haar voornaamste rivaal, Boris Johnson, aan als een ‘uitstekende premier’.

Op de persconferentie in de tuin van Chequers, het buitenhuis van de Britse premier, schroefde Trump zijn kritiek een flink aantal decibellen terug. Hij noemde het artikel in The Sun ‘nepnieuws’, omdat de journalisten zijn lovende opmerkingen over May niet zouden hebben opgenomen. ‘Ik bekritiseerde de premier niet, ik heb juist veel respect voor de premier.’ Echte adviezen over hoe May de EU moest aanpakken had hij ook niet gegeven, zei hij, maar slechts een ‘suggestie’ die ze kennelijk een beetje ‘te hard’ vond.

Handel drijven

‘Wat jullie ook doen (met de Brexit) vind ik oké, wat jullie ook doen vinden we prima, zorg er alleen voor dat je met ons handel kunt drijven, dat is het enige waarom het gaat’, zei Trump. Volgens hem zien de VS ernaar uit snel de laatste hand te leggen aan een ‘geweldig bilateraal handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk.’

Trumps opmerkingen in The Sun sloegen de avond ervoor in als een bom, juist op een moment dat hij met premier May aan een staatsdiner zat in Blenheim Palace. Maar volgens Trump was het juist een heel vruchtbare bijeenkomst geweest. ‘Ik denk dat we vermoedelijk nooit zo’n sterke relatie hebben opgebouwd als gisteravond’, concludeerde hij.

Hij vertelde hoe hij premier May, toen hij haar de volgende ochtend zag, had gezegd: ‘Ik wil me verontschuldigen, want ik heb zoveel goede dingen over je gezegd.’ Maar volgens hem wuifde May alles weg: ‘Maak je geen zorgen, het is maar de pers.’

Boris Johnson

Staande naast May was Trump ook iets zuiniger met zijn lof voor Boris Johnson, die deze week uit protest tegen Mays Brexitplannen aftrad als minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat hij alleen maar antwoord had gegeven op de vraag of Johnson een goed premier zou zijn. ‘Hij is heel aardig over mij geweest. Hij heeft heel vriendelijke dingen over mij gezegd als president’, legde hij uit.

In plaats van May diende de Duitse bondskanselier Angela Merkel als kop van jut op de persconferentie. Trump wond zich opnieuw op over de aanleg van Nord Stream-2, een nieuwe pijpleiding voor gas vanuit Rusland naar Duitsland. ‘Het is iets vreselijks als je miljarden en miljarden, voornamelijk van Duitsland, in de staatskas van Rusland laat vloeien. Hoe kun je aan de vrede werken vanuit een machtspositie, als iemand zoveel macht over je heeft?’