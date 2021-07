Trump sleept ‘Big Tech’ voor de rechter om weer te mogen twitteren

Zelfs Amerikaanse presidenten moeten zich houden aan de algemene voorwaarden waarmee ze hebben ingestemd. Beeld NurPhoto via Getty Images

Trumps aankondiging van de rechtszaak was echter amper voorbij, of rechtsdeskundigen en belangenverenigingen van Silicon Valley deden de juridische stap af als een publiciteitsstunt. Rechters in de VS hebben eerder in soortgelijke rechtszaken geoordeeld dat sociale mediabedrijven zelf mogen bepalen wie van hun platforms gebruik maakt, en wat erop wordt gezet.

De drie techbedrijven en hun topmannen, die ook voor het gerecht zijn gesleept, namen niet eens de moeite om te reageren op Trumps actie. Zij lieten de aanval op de oud-president over aan een belangengroep, de Computer & Communications Industry Association, waarbij zij zijn aangesloten.

‘Digitale diensten hebben het recht om hun servicevoorwaarden af te dwingen’, aldus CCIA-voorman Matt Schruers in een verklaring. ‘Frivole rechtszaken zullen niets veranderen aan het feit dat gebruikers – zelfs Amerikaanse presidenten – zich moeten houden aan de regels waarmee ze hebben ingestemd.’

Trump’s lawsuit against Twitter and Facebook may not have much of a shot in the courts, even if it ends up in front of a Trump-appointed Republican judge. https://t.co/M9Fxp9hj6Y — The New Republic (@newrepublic) 8 juli 2021

Bestorming Capitool

De gang naar de rechter in Florida komt een halfjaar nadat Trump, toen nog president, in de ban werd gedaan door de techbedrijven. Zij vonden dat de president hun regels over aanzetten tot geweld had overtreden met zijn reactie op de gewelddadige bestorming van het Capitool. De vrees was toen groot onder de sociale mediagiganten dat Trump met zijn posts meer geweld van zijn aanhangers zou aanwakkeren.

Twitter blokkeerde direct Trumps account en gooide hem voorgoed van het platform. Facebook legde hem een verbod op van twee jaar en Google’s YouTube bepaalde dat de Republikein voor onbepaalde tijd geen video’s mocht plaatsen. Trump en zijn aanhangers, onder wie conservatieven die ook in de ban zijn gedaan, roepen sindsdien dat er sprake zou zijn van censuur en dat ‘Big Tech’ de Amerikaanse Grondwet aan hun laars lapt.

Gewezen wordt onder andere op het Eerste Amendement, waarin met name de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. ‘Onze zaak zal bewijzen dat deze censuur onwettig, ongrondwettelijk en volledig on-Amerikaans is’, aldus de oud-president woensdag vanuit zijn golfclub in New Jersey. ‘Wij vragen om onmiddellijk een einde te maken aan de illegale, beschamende censuur van het Amerikaanse volk door de sociale mediabedrijven. Wij gaan Big Tech verantwoordelijk houden.’

TRUMP: “I’m filing as the lead class representative, a major class action lawsuit against the big tech giants including Facebook, Google, and Twitter, as well as their CEOS.”

pic.twitter.com/pE01X9oSy5 — Daily Caller (@DailyCaller) 7 juli 2021

‘Onzin’

Het zou echter een wonder zijn als de rechter in Florida tot het oordeel komt dat Twitter, Facebook en Google in de zaak van Trump over de schreef zijn gegaan. Eerdere beroepen op het Eerste Amendement in andere rechtszaken zijn door rechtbanken afgewezen. Het manco is dat dit grondwetsartikel de overheid, en niet bedrijven, verbiedt om het recht op vrije meningsuiting in te perken.

Trump zegt echter dat de techgiganten zich, door hem te bannen, hebben gedragen als ‘onderdelen van de staat’. ‘Onzin’, twitterde voormalig officier van Justitie Harry Litman, docent recht aan de Californische universiteit UCLA. Litman: ‘Facebook, Twitter en Google zijn geen overheidsonderdelen. Gewoon weer een pr-stunt en misbruik van het procesrecht.’

Ook zijn collega Paul Barrett van de New Yorkse universiteit NYU is van mening dat Trumps rechtszaak ‘zo dood is als een pier’. ‘Het eerste amendement is van toepassing op censuur door de overheid, of beperking van wat gezegd mag worden’, aldus Barrett in een verklaring. ‘Het legt bedrijven geen verbod op om de inhoud op hun platforms te reguleren. Sterker nog, Facebook en Twitter hebben op grond van de vrijheid van meningsuiting het recht om te bepalen wat hun platforms uitdragen.’

Verminderde belangstelling

Trump worstelt sinds het einde van zijn presidentschap zichtbaar met de verminderde belangstelling voor hem. Voor een groot deel komt dit door de ban op Twitter en Facebook, waardoor hij het beleid van zijn opvolger Joe Biden niet voor een groot publiek kan bekritiseren. Trump koos er in de eerste maanden voor om in de luwte te blijven vanwege de nasleep van de Capitoolbestorming. Maar nu gaat de oud-president er steeds meer op uit. Zo bezocht hij onlangs de grens met Mexico om Bidens immigratiebeleid aan te vallen. Ook gaat hij meer het land in om zijn aanhangers toe te spreken.

Maar tot zijn onvrede zien aanzienlijk minder Amerikanen dit alles, omdat hij schittert door afwezigheid op vooral Twitter en Facebook. Een eigen blog dat hij in mei begon, werd na amper een maand alweer stopgezet. Een reden werd niet opgegeven. ‘Het was slechts een aanvulling op onze bredere inspanningen’, aldus Trumps medewerker Jason Miller.