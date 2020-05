Trump slaat terug naar Obama: ‘Een zeer incompetente president’

Bedden genoeg in de ziekenhuizen van New York, voor wie het kan betalen

Het virus zelf discrimineert niet, maar in het zwaar getroffen New York krijgt niet iedereen dezelfde zorg. Onverzekerde, vaak zwarte armen komen niet in aanmerking of mijden de zorg uit angst voor hoge kosten. Het ongelijke systeem vertaalt zich in ongelijke sterftecijfers.



Hoe de angst groeit in Chinatown door de retoriek van Trump

Bij herhaling voedt president Donald Trump de haat jegens China, en de vele Aziatisch-Amerikanen in New York ondervinden de gevolgen aan den lijve. Hoe de angst groeit in Chinatown.