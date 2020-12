Trump slaat dreigende taal uit naar Iran, na raketaanval op Amerikaanse ambassade in Bagdad

Deze periode zou het gevaarlijkste deel van Trumps presidentschap zijn volgens David Gergen, oud-adviseur van vier presidenten. Beeld AP

Eerder deze week maakte Washington bekend dat een van Amerika’s 71 nucleaire aanvalsonderzeeërs zich in de Perzische Golf bevond. Dit werd ook gezien als een forse waarschuwing aan Iran, omdat de Amerikaanse marine zelden mededelingen doet waar de tientallen atoomonderzeeërs zich precies bevinden.

De spanningen met Teheran lopen op nu het bijna een jaar geleden is dat de VS Qassem Soleimani, een hoge generaal van de Revolutionaire Garde, met een drone-aanval liquideerden. Volgens Washington was de op 3 januari omgebrachte Soleimani jarenlang de kwade genius achter aanslagen op Amerikaanse militairen in Irak en op de ambassade in Bagdad. De raketaanvallen op de ambassade zouden worden uitgevoerd door pro-Iraanse milities.

De dreigende taal van Trump, die Teheran per tweet waarschuwde in te binden, hebben speculaties vergroot dat hij Iran nog voor het aantreden van Joe Biden wil aanpakken. Iran's nucleaire installaties, zoals de uraniumverrijkingsfabriek bij Natanz, zouden dan een belangrijk doelwit zijn. ‘Dit is het gevaarlijkste deel van Trumps presidentschap’, aldus David Gergen, oud-adviseur van vier presidenten, na de twee tweets van Trump.

Intimideren

‘Onze ambassade in Bagdad werd zondag geraakt door diverse raketten’, aldus de Amerikaanse president bij een foto van drie raketten die bij de aanval zouden zijn gebruikt. ‘Raad waar ze vandaan kwamen: IRAN. Nu pikken we informatie op over meer aanvallen op Amerikanen in Irak. Wat vriendelijk en gezond advies aan Iran: als een Amerikaan wordt gedood, zal ik Iran verantwoordelijk houden. Denk daarover na.’

Iran zei in een reactie zich niet te laten intimideren. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif probeerde Trump met zijn bedreiging de aandacht af te leiden ‘van de catastrofale mislukkingen’ in de VS. Hij doelde op het enorm aantal coronadoden in het land. Zarif, die ook op Twitter reageerde, liet tweets zien van Trump vlak voor de verkiezingen van 2012, waarin deze president Obama ervan beschuldigde een excuus te zoeken om Iran aan te vallen om zijn herverkiezing veilig te stellen.

Voordat Trump Iran waarschuwde, wees ook het Amerikaanse leger met de beschuldigende vinger naar Teheran. Volgens Central Command, dat de Amerikaanse militaire operaties in het Midden-Oosten overziet, was de raketaanval ‘bijna zeker’ het werk van een door Iran gesteunde militie. Er vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Wel liepen diverse gebouwen nabij de ambassade lichte schade op, nadat de 21 raketten waren afgevuurd. ‘De VS zullen Iran verantwoordelijk houden voor de dood van alle Amerikanen die het gevolg zijn van het werk van deze door Iran gesteunde milities’, aldus Central Command in een verklaring.

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 december 2020

Aanval op nucleaire installatie

Direct na de raketaanval, op maandag, kwam de Amerikaanse marine met de opmerkelijke verklaring over de nucleaire onderzeeër USS Georgia. De marine zei dat de kernonderzeeër door de Straat van Hormuz was gevaren en zich in de Perzische Golf bevond. Dit was voor het eerst in acht jaar dat de marine bekendmaakte dat een nucleaire aanvalsonderzeeër opereerde in het gebied.

Ook wees de marine erop, in een duidelijke waarschuwing aan Teheran, dat de USS Georgia bewapend is met maximaal 154 Tomahawk-kruisraketten. De onderzeeër werd vergezeld van twee torpedobootjagers met nog eens tientallen Tomahawks, die vanuit de Perzische Golf elk militair doelwit in Iran kunnen treffen. In het gebied bevindt zich nu ook het vliegdekschip USS Nimitz, met aan boord zo'n negentig F-18-gevechtsjagers en helikopters.

In november werd bekend dat Trump tijdens topoverleg aan zijn adviseurs had gevraagd of de VS de belangrijkste nucleaire installatie van Iran, Natanz, konden aanvallen omdat Teheran steeds meer uranium verrijkt. Het overleg in het Oval Office kwam na een alarmerend rapport van de atoomwaakhond van de VN, het IAEA, dat Teheran nu over 2.442 kilo laagverrijkt uranium beschikte. Dit zou genoeg zijn, als het hoger verrijkt zou worden, voor het maken van twee atoombommen.

.@realDonaldTrump uses a worthless photo to recklessly accuse Iran.



Last time, the US ruined our region over WMD fabrications, wasting $7 TRILLION & causing 58,976 American casualties.



FAR WORSE this time. Trump will bear full responsibility for any adventurism on his way out. pic.twitter.com/scCeSwjUmE — Javad Zarif (@JZarif) 24 december 2020

Grootschalig conflict

Trump werd toen afgehouden van militaire actie nadat zijn topadviseurs, onder wie Amerika’s hoogste militair generaal Mark Milley, hem waarschuwden voor een grootschalig militair conflict met Iran. Teheran verrijkt meer uranium sinds Trump in 2018 uit het nucleaire akkoord met Iran stapte. De president was altijd tegen dit akkoord, gesloten onder president Obama, omdat hij vond dat de Iraanse leiders niet vertrouwd konden worden. De internationale deal moest voorkomen dat Iran ooit over een kernwapen zou beschikken.

Een aanval op Natanz, waar de laatste tijd ook meer moderne uraniumcentrifuges in gebruik zijn genomen, zou een zware klap zijn voor Iran. Teheran beschikt echter ook over een verrijkingsfabriek, Fordow, gebouwd in een berg. Deze installatie kan alleen worden vernietigd met zware ‘bunker buster’-bommen of de MOAB, met zo'n tienduizend kilo de zwaarste conventionele bom van de VS. Deze enorme bom werd in 2017 in Afghanistan, enkele maanden na het aantreden van Trump, voor het eerst ingezet.