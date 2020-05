Trump schuift kritische tv-presentator zonder bewijs moord in de schoenen

Volgens zender MSNBC gaat presentator Joe Scarborough door met zijn werk en probeert Trump de vrije pers te intimideren. Beeld Getty Images

In zijn tweets rakelt Trump een lang geleden weerlegde complottheorie op die erop neerkomt dat Scarborough, de presentator van de ochtendshow Morning Joe, de hand had in de dood van de 28-jarige Lori Klausutis in 2001. Zij werd in juli dat jaar dood aangetroffen in een kantoor van Scarborough, die destijds voor de Republikeinen in het Congres zat.

Een patholoog-anatoom stelde later vast dat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Klausutis was gestorven aan een bloeding in de hersenen toen ze flauwviel als gevolg van een hartafwijking. Eerder op de dag had ze al geklaagd dat ze zich niet goed voelde. Op het moment dat ze flauwviel was ze alleen op het kantoor, Scarborough zelf zat in een plaats duizend kilometer verderop.

‘Dus een jonge marathonloper valt toevallig flauw in zijn kantoor, slaat met haar hoofd op zijn bureau en sterft? Ik zou toch denken dat er wel meer achter zit dan dat. Een affaire?’, plaatste de president zondag op Twitter. Eerder had hij er al op aangedrongen het onderzoek naar deze volgens hem ‘onopgeloste zaak’ te heropenen. ‘Is hij weggekomen met moord? Sommige mensen denken dat.’

‘Cold Case Joe’

Trump lanceerde een nieuwe bijnaam voor Scarborough, ‘Cold Case Joe’, en stelde tevreden vast dat ‘er veel belangstelling’ is voor het verhaal over ‘Psycho Joe Scarborough’. De president moedigde zijn achterban aan om ‘te blijven graven’. ‘Gebruik forensische genieën!’, adviseerde hij zijn volgers.

Trump was voor hij in het Witte Huis terechtkwam geregeld te gast in Scarboroughs programma, maar hij keerde zich tegen de presentator toen die zich steeds kritischer over hem uitliet. Waarschijnlijk wekte Scarborough opnieuw zijn woede doordat hij Trump ervan beschuldigde een puinhoop te hebben gemaakt van de aanpak van de corona-epidemie.

Mika Brzezinski, de vrouw van Scarborough die samen met hem Morning Joe presenteert, reageerde woedend op Trumps insinuaties dat haar man een moordenaar is. Ze noemde Trump een ‘wrede, zieke en walgelijke’ persoon.

‘Flauwekul’

Brit Hume, politiek analist bij Trumps favoriete tv-kanaal Fox News, hekelde Trumps poging een achterhaalde complottheorie nieuw leven in te blazen. ‘Dit is precies waarom zelfs Trumps critici graag zouden zien dat hij veel meer golf speelt, want wanneer hij dat doet, zit hij niet dit soort flauwekul te tweeten’.

Ook sommige Republikeinen vinden dat Trump nu veel te ver gaat door een politieke tegenstander zonder enig bewijs een nooit gepleegde moord in de schoenen te schuiven. ‘Dit is een volstrekt ongefundeerde complottheorie. Stop ermee. Stop met het aanwakkeren van paranoia. Dit zal onze ondergang worden’, aldus het Republikeinse Congreslid Adam Kinzinger op Twitter.

Scarboroughs werkgever MSNBC beschuldigde Trump ervan dat hij de vrije pers ‘probeert te intimideren met zijn bullebakgedrag’. De zender verzekerde dat Scarborough en Brzezinski ondanks de ‘bizarre manier waarop Trump loopt te leuren met idiote complottheorieën’ zullen doorgaan met hun werk om de autoriteiten ter verantwoording te roepen.