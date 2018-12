Trump’s begrotingsadviseur is nu stafchef; Democraten vrezen bloedbad bij sociale voorzieningen

Beeld EPA

‘Ik denk dat er in deze regering niemand is die zo’n rechtse conservatief is als ik’, zei Mulvaney ooit over zichzelf. Er zijn maar weinige mensen die dat betwisten. Ook in Republikeinse kringen geldt hij als een fanaat als het gaat om het bezuinigen op de overheidsuitgaven. Hij schaamt zich er ook niet voor. ‘Hallo, ik ben een rechtse malloot’, stelde hij zich voor aan Gary Cohn, Trumps economische adviseur.

Als Congreslid was Mulvaney (51) een van de oprichters van de Freedom Caucus, een groep van fiscale scherpslijpers in het Huis van Afgevaardigden die van het snijden in de overheid een religie hebben gemaakt. Zelfs de Republikeinse partijleiders hadden vaak de buik vol van hen Volgens hen brachten Mulvaney en zijn kameraden van de Tea Party Amerika’s financiele reputatie in gevaar met hun politieke pokerspelletjes om de regering tot bezuinigingen te dwingen.

Klimaatscepticus

Op zijn aandringen zette de regering-Trump meteen het mes in de begroting voor de National Institutes of Health, een van de grootse onderzoeksinstellingen voor gezondheid in de wereld, al draaide het Congres die bezuinigingen later deels terug. Mulvaney vindt dat het bekostigen van medisch onderzoek geen overheidstaak is. Hij heeft zich ook uitgesproken voor het opdoeken van de ministeries van Onderwijs en Energie en staat bekend als een fervent klimaatscepticus.

Wat dat betreft zit hij op ‘e’en lijn met president Trump, die onlangs nog een lijvige, alarmerende studie van zijn eigen regering over klimaatverandering afdeed met de opmerking: ‘Ik geloof er niet in’. Milieugroeperingen vrezen dat Mulvaney Trumps afkeer van regelgeving op het gebied van klimaatbeleid alleen maar zal versterken.

De Democraten klagen dat Mulvaney ook de regels voor de banken flink heeft uitgekleed sinds hij door Trump werd benoemd als waarnemend hoofd van het bureau dat toezicht moet houden op het gedrag van financiele dienstverleners.

Walgelijk

In ieder geval kunnen de twee het goed met elkaar vinden, ook al blijkt dat Mulvaney nog maar twee jaar geleden niet zo’n erg hoe dunk van Trump had. Tijdens de verkiezingscampagne concludeerde hij dat Trump ‘als mens vreselijk is’ na het uitlekken van een video waarop Trump schunnige opmerkingen over vrouwen maakt. Hij noemde de uitspraken van Trump ‘walgelijk’. Toch zei hij op Trump te gaan stemmen. ‘Er is maar een reden daarvoor: Hillary Clinton’.

Sinds Trump hem benoemde als directeur van het begrotingsbureau (OBM), een van de machtigste overheidsinstellingen in Washington, is Mulvaney positiever. In zijn eerste praatje voor het personeel van het OBM gaf hij hun de raad toch vooral Trumps boek The Art of the Deal te lezen.

Als je naar de cijfers kijkt, heeft Mulvaney zijn reputatie als kampioen bezuinigen niet waar gemaakt. In het eerste jaar van Trump is het begrotingstekort flink opgelopen tot liefst 690 miljard euro, het grootste gat in de begroting sinds 2012. Verwacht wordt dat het tekort over het lopende fiscale jaar nog veel groter zal uitvallen, als gevolg van de enorme belastingverlagingen die Trump door het Congres kreeg.

De Democraten verdenken Mulvaney ervan dat hij met dat pakket van ruim 1300 miljard aan belastingverlagingen akkoord is gegaan omdat hij dan het mes kan zetten in Social Sercurity, Medicaid en andere sociale voorzieningen waarop hij al lang aast.