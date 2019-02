Trump roept op tot eenheid, maar doet geen enkele concessie

In zijn tweede State of the Union nam Donald Trump dinsdagavond alvast een voorschot op zijn herverkiezingscampagne. De pilaren die hij schetste zijn de goed draaiende economie, een onverminderd hard immigratiebeleid, verzet tegen abortus en Amerika’s terugtocht uit de wereld. Ook kondigde hij aan dat hij eind februari een tweede ontmoeting zal hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De Amerikaanse president sandwichte zijn toespraak tussen een oproep tot eenheid en een pompeuze viering van Amerika’s lotsbestemming, in een poging de mede door hem verhevigde politieke polarisatie te overstijgen. Maar die optimistische handreikingen werden feitelijk teniet gedaan door een cruciale passage, die de kern vormde van Trumps anderhalf durende betoog.

Na de prestaties van de Amerikaanse economie te hebben opgesomd – 5,3 miljoen nieuwe banen, stijgende lonen, vijf miljoen mensen minder met voedselbonnen, de laagste werkloosheid in een halve eeuw en de energie-onafhankelijkheid die export van olie en gas mogelijk maakt – zei hij dat die welvaart in gevaar komt als de president te streng onderzocht wordt.

‘Er vindt een economisch wonder plaats in de Verenigde Staten’, zei hij. ‘En het enige dat dat kan stoppen zijn domme oorlogen, politiek, of belachelijke partijdige onderzoeken.’

Hij kreeg daarvoor hartelijk applaus van zijn partijgenoten. De open doekjes dinsdag maakten duidelijk dat Trump nog steeds brede steun geniet onder Republikeinen in het Congres, ondanks berichten over het tegendeel de afgelopen dagen.

Trump kondigde ook aan op 27 en 28 februari opnieuw met Kim Jong Un rond de tafel te gaan zitten om over het Noord-Koreaanse nucleaire raketprogramma te praten. Locatie wordt dit keer Vietnam.

President Trump verlaat het Huis van Afgevaardigden na zijn State of the Union-toespraak. Beeld EPA

Schizofrene kanten

De toespraak had schizofrene kanten. Trump begon met een oproep tot eenheid, en zei ‘klaar te staan om met Democraten te werken’. Hij zei dat zijn agenda geen Democratische of Republikeinse agenda is, maar ‘de agenda van het Amerikaanse volk’. Een ‘verbazingwekkende kwaliteit van leven ligt onder handbereik’, beloofde Trump, ‘als we de moed hebben de kansen te grijpen’. Hij noemde, zoals elk jaar, infrastructuur en de hoge medicijnenprijzen als belangrijkste thema’s waarop de twee partijen kunnen samenwerken.

Maar vervolgens deed hij geen enkele concessie op de thema’s die de partijen uit elkaar drijven. Immigratie was het belangrijkste: net als in al zijn voorgaande speeches schetste Trump weer een vertekend beeld van de ‘aanval’ op de Amerikaanse zuidgrens, en beloofde dat hij eindelijk ‘een echte muur’ gaat bouwen, ook al is dat een ‘stalen barrière met tralies’. Trump zei ook dat hij voor legale immigratie is: ‘Ik wil dat mensen ons land binnenkomen in de grootste aantallen aller tijden, maar ze moeten legaal binnen komen.’ Dat is echter aantoonbaar onjuist: Trumps beleid zal de legale immigratie met 44 procent verminderen, blijkt uit recent onderzoek.

Trump viel de Democraten ook fel aan op het thema abortus, wat hem een lang applaus opleverde, en trok een lijn van de Venezolaanse dictator Maduro naar Democraten die zich socialistisch noemen. ‘Amerika is gegrondvest op vrijheid en onafhankelijkheid – niet op overheidsdwang en controle. We worden vrij geboren, en we zullen vrij blijven. Vanavond vernieuwen we onze belofte dat Amerika nooit een socialistisch land zal worden!’

U-S-A, U-S-A!, scandeerden de Republikeinse volksvertegenwoordigers, alsof de campagne al begonnen was.

Democratische vrouwelijke leden van het Huis van Afgevaardigden in het wit tijdens de State of the Union. Beeld EPA

Vrouwelijke congresleden

Maar die leus werd op een gegeven moment ook gescandeerd door de Democratische vrouwelijke congresleden die in het wit, de kleur van de vrouwenrechtenvoorvechters van begin twintigste eeuw, naar de toespraak luisterden. Toen Trump zei dat 58 procent van de nieuwe banen in Amerika door vrouwen worden vervuld, kreeg hij daarvoor van hen een staande ovatie (tot dat moment was het applaus heel spaarzaam geweest).

‘Dat was niet de bedoeling’, zei Trump. ‘Maar ga nog niet zitten. Dit gaan jullie leuk vinden.’

Toen zei hij dat er meer vrouwen dan ooit in het Huis van Afgevaardigden zijn gekozen, en dat leverde hem een wild U-S-A, U-S-A! van de vrouwen op (Trump kan deze vrouwenrevolutie voor een deel op zijn conto schrijven, maar dat deed hij voor de verandering niet).

Het was een van de weinige momenten waarop zowel Trump als de achter hem zittende Nancy Pelosi, zijn Democratische opponent in het Huis van Afgevaardigden, allebei glimlachten.