Trump roept Californië uit tot rampgebied; dodental stijgt tot 42

De verwachting is dat het dodental nog verder zal oplopen. Autoriteiten vrezen dat deze bosbranden een recordaantal doden zal eisen. Er worden nog zeker 200 vermisten.

Bovendien heeft de brandweer in Californië de grootste moeite om de branden onder controle te krijgen. De branden worden versterkt door de harde, droge wind. Verwacht wordt dat de wind de komende twee dagen nog aanhoudt.

Talloze huizen zijn al aan de vlammen ten prooi gevallen. Ook villa's van wereldsterren als Neil Young, Miley Cyrus, Robin Thicke, Caitlyn Jenner en Gerard Butler zijn verwoest.

Het stadje Paradise, in het noorden van Californië, is het zwaarst getroffen. Zondag werd er een mobiel dna-laboratorium en een team van forensisch antropologen naar de plaats gestuurd. Volgens sheriff Kory Honea is hun hulp nodig om dat in sommige gevallen ‘alleen maar botten en botresten’ van de slachtoffers zijn gevonden.