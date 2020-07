Trump retweet video van arts met bizarre ideeën, video is inmiddels verwijderd door Twitter en Facebook

Beeld EPA

De Amerikaanse president Trump retweette maandag een tweet waarin de prominente arts Anthony Fauci een ‘bedrieger’ werd genoemd. Vervolgens retweette hij een video van arts en dominee Stella Immanuel uit Houston die beweerde talloze mensen succesvol tegen corona te hebben behandeld met het anti-malariamiddel hydroxychloroquine. ‘Niemand hoeft ziek te worden, er is een geneesmiddel’, aldus Immanuel, die het dragen van mondkapjes daarom totaal overbodig noemde. De video werd 13 miljoen keer bekeken. Vervolgens werd hij door Facebook en later door Twitter verwijderd, in het kader van de strijd tegen desinformatie over corona. Immanuel kondigde vervolgens aan dat Jezus Christus persoonlijk de servers van Facebook zou platleggen als de video niet zou worden teruggeplaatst.

Ook van corona maakt Donald Trump een cultuurstrijd. Het medische establishment, gepersonifieerd door Fauci, misleidt volgens Trump de bevolking door hydroxychloroquine niet effectief te noemen, hoewel Fauci zich baseert op talloze medische studies en de Food and Drug Administration haar tijdelijke goedkeuring voor het middel heeft ingetrokken. De waarheid is te vinden bij eenvoudige, maar onafhankelijke en patriottische artsen als Stella Immanuel, aanwezig op een bijeenkomst in Washington die georganiseerd was door de rechtse groepering Tea Party Patriots.

Toch is het niet waarschijnlijk dat Trump zich werkelijk in de ideeën van Immanuel verdiept heeft, gezien haar bizarre uitspraken uit het verleden, opgezocht door de website The Daily Beast. Zo gelooft Immanuel dat allerlei gynaecologische kwalen, zoals cystes, miskramen en onvruchtbaarheid, worden veroorzaakt doordat vrouwen dromen van seks met geesten en heksen. Bij mannen kunnen zulke dromen impotentie veroorzaken, aldus Immanuel, geboren in Kameroen en tot arts opgeleid in Nigeria.

In de medische wereld heeft ze weinig vertrouwen. Volgens haar gebruiken artsen dna van aliens bij de behandeling van menselijke patiënten. Ook zouden ze plannen hebben om microchips in mensen te implanteren en een vaccin te ontwikkelen waardoor mensen niet meer religieus kunnen worden. ‘Ze hebben het gen gevonden dat religieus maakt, zodat ze ertegen kunnen vaccineren’, aldus Immanuel in 2015.

‘Must watch’

Vanaf de preekstoel sprak Immanuel ook over niet-medische zaken. Het geheime genootschap van de Illuminati wilden de Verenigde Staten ten val brengen, onder meer door kinderen via Pokémon en Harry Potter in contact te brengen met heksen en demonen. Daarnaast beschuldigde ze homo’s van ‘homoseksueel terrorisme’ en zou het homohuwelijk de deur openzetten voor ‘het trouwen met kinderen’.

In 2015 was ze er ook van overtuigd dat een deel van de Amerikaanse regering uit reptilians en andere aliens bestond. Maar dat was nog in de tijd van Obama.

Evenals Trump heeft Immanuel weinig vertrouwen in Anthony Fauci. Ze daagde hem uit om een monster van zijn urine af te staan, zodat ze kan bewijzen dat hij stiekem hydroxychloroquine slikt terwijl hij de bevolking voor het middel waarschuwt.

Trumps zoon Donald Trump jr. noemde de video van Immanuel een ‘must watch’. Hij heeft een time-out van Twitter gekregen omdat hij het te bont zou hebben gemaakt met desinformatie over corona. Volgens conservatieven proberen Facebook en Twitter afwijkende stemmen de monddood te maken.

