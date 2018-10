Trump reageert opvallend rustig op onthulling New York Times over belastingfraude

President Trump gaat er prat op dat hij zijn vastgoedimperium op eigen kracht heeft opgebouwd. Maar volgens The New York Times rust zijn Trump-imperium op een fundament van honderden miljoenen die zijn vader hem via allerlei schimmige constructies heeft geschonken om belasting te ontwijken. Aanhangers, tegenstanders en Trump zelf reageren gelaten op de onthullingen.

In de loop van de tijd zou Trump omgerekend bijna 360 miljoen euro hebben gekregen van zijn vader Fred Trump, die als projectontwikkelaar de basis voor het fortuin van de Trumps legde. Hij ontving het geld in de vorm van leningen die hij nooit terugbetaalde of via andere ‘dubieuze’ constructies, die volgens de krant soms op ‘pure fraude’ neerkwamen.

In totaal zouden de ouders van Trump op die manier in de loop der jaren bijna 870 miljoen euro naar hun kinderen hebben laten stromen. Daarover zouden die eigenlijk 475 miljoen euro aan erfbelasting hebben moeten betalen, maar dankzij handige trucs wisten zij dit te beperken tot 43 miljoen euro. Naar aanleiding van de publicatie is de belastingdienst van de staat New York een onderzoek begonnen naar Trumps financiële handel en wandel.

Charles Harder, een van Trumps advocaten, noemde de beschuldiging van de krant dat de Trumps zich schuldig zouden hebben gemaakt aan fraude en belastingontduiking ‘honderd procent onwaar en uiterst lasterlijk’. ‘Er was geen sprake van fraude of belastingontduiking door wie dan ook.’ Tegelijkertijd leek Harder de president in te dekken door te zeggen dat Trump zich zelf niet met dergelijke zaken bezighield, maar die overliet aan familieleden en belastingexperts.

Schril contrast

De bevindingen van The New York Times-verslaggevers, die met tal van voormalige medewerkers van de Trumps spraken en ruim 100 duizend documenten doorploegden, staan in schril contrast met de bewering van Trump dat hij een lening van één miljoen dollar van zijn vader (‘met rente terugbetaald’) omtoverde tot een vastgoedimperium van tien miljard dollar.

Allereerst betaalde hij die lening volgens de krant helemaal niet terug, maar bovendien bleef zijn vader hem steunen met een hele reeks andere leningen die hij niet hoefde terug te betalen en andere douceurtjes. Geld voor zijn personeel, voor de aankoop en verbouwing van zijn kantoren, aandelen in Fred Trumps eigen bouwprojecten, et cetera.

Al op zijn derde jaar verdiende de kleine Trump per jaar 200 duizend dollar uit zijn vaders bedrijf, zodat hij zich op zijn achtste al miljonair kon noemen. Op zijn zeventiende werd hij mede-eigenaar van een van de appartementencomplexen die zijn vader exploiteerde.

Trumps advocaat hamerde erop dat de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, steeds akkoord is gegaan met de transacties: niks aan de hand dus. Foto AFP

Stelselmatig gerommel

De Trumps rommelden stelselmatig ook met de werkelijke waarde van de bezittingen van Trump sr. Op die manier wisten zijn kinderen anderhalf jaar voor zijn dood honderden miljoenen aan belasting te ontduiken toen zij in 1997 eigenaar werden van een groot deel van zijn imperium. De waarde daarvan gaven ze op als 35 miljoen euro, maar in de jaren daarop verkochten ze die gebouwen voor zestien keer zoveel.

Trumps advocaat hamerde erop dat de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, steeds akkoord is gegaan met de transacties: niks aan de hand dus. De vraag is ook of de belastingdienst nog veel kan met de beschuldigingen: de meeste zaken zijn al lang verjaard.

Trump reageert vaak nogal gevoelig als er vraagtekens worden gezet bij zijn prestaties. Dat is ook een van de redenen waarom het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen hem zo raakt: dat doet afbreuk aan zijn ‘historische’ verkiezingszege. Ongetwijfeld ergert hij zich ook aan alles wat zijn ‘Art of the Deal’-mythe ondergraaft: het verhaal hoe hij eigenhandig het Trump-imperium heeft opgebouwd.

Bot wapen

Maar het was opvallend hoe rustig Trump ditmaal op de onthullingen van de krant reageerde. Hij deed het ruim 13 duizend woorden tellende artikel in de ‘Falende New York Times’ af als een ‘heel oud, saai en al vaak verteld’ verhaal om hem zwart te maken. ‘Dit erbij opgeteld is 97 procent van hun stukken over mij negatief,’ schreef hij op Twitter.

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call! Donald J. Trump

Vermoedelijk zal het stuk ook weinig effect hebben op de Congresverkiezingen van november. Met zijn voortdurende aanvallen op de ‘nepmedia’ is Trump erin geslaagd dergelijke journalistieke onthullingen tot een bot wapen te maken. Voor zijn aanhangers maakt het allemaal niets uit. Zij hebben er ook nooit een punt van gemaakt dat hij, anders dan zijn voorgangers, steeds heeft geweigerd zijn belastingpapieren openbaar te maken.

Voor Trumps tegenstanders is het een bevestiging van wat zij al lang vonden, geen schokkend nieuws. Ooit waren de Amerikanen geschokt toen ze hoorden hoe grof president Nixon tekeerging op de bandopnamen uit het Witte Huis die hij tijdens het Watergate-schandaal moest vrijgeven: een heel andere president dan ze kenden. Maar met zijn tirades tegen de pers en zijn dagelijkse Twitter-kanonnades lijkt Trump zichzelf te hebben gevaccineerd tegen verontwaardiging.