Trump raakt toekomstig minister van Defensie Shanahan kwijt na berichten over huiselijk geweld

Shanahan leidde het Pentagon sinds minister van Defensie Jim Mattis eind vorig jaar opstapte na een reeks van aanvaringen met president Trump over diens beleid. Voorlopig volgt staatssecretaris van Defensie Mark Esper, die verantwoordelijk is voor de Amerikaanse landmacht, Shanahan op. Trump moet nu op zoek naar een nieuwe defensiechef met wie hij uit de voeten kan.

Shanahans vroegere gezinsproblemen kwamen aan de oppervlakte toen de FBI bezig was zijn verleden te controleren als voorbereiding voor de hoorzittingen van de Senaat over zijn benoeming. Dat onderzoek duurde ongebruikelijk lang. Zowel The Washington Post als de krant USA Today kreeg lucht van de geruchten over huiselijk geweld bij de Shanahans.

Zijn vrouw, van wie hij sindsdien gescheiden is, belde in 2010 de politie nadat Shanahan haar zou hebben geslagen. Maar Shanahan ontkent dat hij haar heeft mishandeld. Bij aankomst bij zijn huis constateerde de politie dat hij een bloedneus had en wonden in zijn gezicht, waarop zijn vrouw werd gearresteerd wegens geweldpleging. Na het incident vroeg Shanahan een scheiding aan

Wat Shanahan vooral wordt aangerekend is hoe hij reageerde, nadat zijn zoon William in 2011 zijn ex-vrouw na een woordenwisseling een paar keer met een honkbalknuppel op haar hoofd had geslagen. Shanahans zoon liet haar in een plas bloed achter en vluchtte het huis uit. Nadat hij over het incident had gehoord, nam Shanahan meteen het vliegtuig naar Florida om zijn zoon te helpen.

In een bericht aan de broer van zijn ex-vrouw schreef hij dat zij het geweld aan zichzelf te danken had. ‘Waarschijnlijk zal het gebruik van een honkbalknuppel voor zelfverdediging worden gezien als onevenredig geweld, maar Wills moeder had hem daarvoor drie uur lang gekweld’, schreef hij aan zijn zwager. Shanahan zegt achteraf spijt te hebben van die woorden. ‘Ook in goede families kunnen slechte dingen gebeuren en dit is een tragedie’, zei hij tegenover The Washington Post.

Ervaring

Er was al langer kritiek op Shanahan, maar dan om zijn gebrek aan militaire ervaring. Critici vroegen zich af of Shanahan, die voor zijn benoeming tot staatssecretaris van Defensie de tweede man was bij vliegtuigmaker Boeing wel opgewassen was tegen Trump en door de wol geverfde figuren als John Bolton, de spijkerharde nationale veiligheidsadviseur van de president.